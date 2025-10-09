Τρεις ομάδες θέλουν τον Έντρικ ως δανεικό από την Ρεάλ

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο και ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον δανεισμό του στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο Έντρικ δεν έχει καταγράψει συμμετοχή την φετινή σεζόν, παραμένοντας σταθερά εκτός πλάνων από τον Τσάμπι Αλόνσο, με τον 19χρονο επιθετικό να ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τους Μαδριλένους, για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Estadio Deportivo», η Γουέστ Χαμ, η Βαλένθια και η Ρεάλ Σοσιεδάδ, έχουν εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον τους στην Ρεάλ Μαδρίτης, για τον δανεισμό του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Οι «Μερένχες» από την πλευρά τους είναι θετικοί στο ενδεχόμενο δανεισμού του Έντρικ και ψάχνουν το κατάλληλο περιβάλλον για να αγωνιστεί και να αναδείξει το ταλέντο του ο 19χρονος επιθετικός.