Πρόβλημα στην Αγγλία με Κέιν

Ο αρχηγός των «Λιονταριών» αντιμετωπίζει πρόβλημα καθώς δέχτηκε χτύπημα στον αστράγαλο και η συμμετοχή του στα παιχνίδια της Εθνικής είναι αμφίβολη.

Την Πέμπτη (9/10, 21:45) η Εθνική Αγγλίας υποδέχεται την Ουαλία, σε φιλική αναμέτρηση στα πλαίσια της διακοπής των εθνικών πρωταθλημάτων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ενώ την Τρίτη (14/10) ταξιδεύει στη Ρίγα όπου θα αντιμετωπίσει τη Λετονία για την 8η αγωνιστική των προκριματικών.

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου ενδέχεται να μείνει εκτός πλάνων του Τόμας Τούχελ, αφού αποκόμισε πρόβλημα στον αστράγαλο και ενδέχεται να προτιμηθεί να ξεκουραστεί αφού δεν έχει λάβει μέρος και στις τελευταίες προπονήσεις της ομάδας του.

Τη φετινή σεζόν, ο Άγγλος στράικερ έχει πετύχει ήδη 18 γκολ και 3 ασίστ σε 10 συμμετοχές με τη φανέλα των “Βαυαρών” σε όλες τις διοργανώσεις.