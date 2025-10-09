Πλήγμα στην Ισπανία: Νοκ άουτ για τα ματς με Γεωργία και Βουλγαρία ο Χούισεν

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής καλείται να αντιμετωπίσει ο προπονητής της Ισπανίας, Λούις Ντε λα Φουέντε, με τον κεντρικό αμυντικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Ντιν Χούισεν να τίθεται εκτός μάχης.

Ο υψηλόσωμος στόπερ υποφέρει από μυϊκή κόπωση και δεν μπορεί να είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί με την Ισπανία στα επόμενα δύο παιχνίδια.



Το προσωπικό της Ρεάλ Μαδρίτης θα αξιολογήσει τον κεντρικό αμυντικό, καθώς ο τραυματισμός του δεν θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός, και η αναμονή για τις εξετάσεις θα μπορούσε να είναι μισή εβδομάδα.

Ο Έμερικ Λαπόρτ είναι ο παίκτης που τον αντικατέστησε στην αποστολή των «Ρόχας».