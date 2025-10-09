Πλήγμα στην Ισπανία: Νοκ άουτ για τα ματς με Γεωργία και Βουλγαρία ο Χούισεν

Ο υψηλόσωμος στόπερ υποφέρει από μυϊκή κόπωση και δεν μπορεί να είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί με την Ισπανία στα επόμενα δύο παιχνίδια.
Το προσωπικό της Ρεάλ Μαδρίτης θα αξιολογήσει τον κεντρικό αμυντικό, καθώς ο τραυματισμός του δεν θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός, και η αναμονή για τις εξετάσεις θα μπορούσε να είναι μισή εβδομάδα.
Ο Έμερικ Λαπόρτ είναι ο παίκτης που τον αντικατέστησε στην αποστολή των «Ρόχας».
❌ Dean Huijsen, baja con España— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 8, 2025
ℹ️ El central del Real Madrid no se encuentra al 100% para disputar los dos próximos partidos de la Selección por fatiga muscular
✍️ @martinezferran https://t.co/M8llQTD5vt