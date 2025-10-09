Πλήρης στήριξη Ράτκλιφ σε Αμορίμ: «Θα έχει όλη την τριετία για να αποδείξει την αξία του»

O ισχυρός άνδρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εξέφρασε την στήριξή του στον Πορτογάλο προπονητή, τονίζοντας ότι θα μείνει στην θέση του ότι θα εξαντλήσει την τριετία του στον πάγκο των «Κόκκινων Διάβολων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θυμάμαι τη φασαρία για να απολυθεί ο Φέργκιουσον τα πρώτα δύο χρόνια. Είμαστε προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα, αλλά πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να δούμε τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Ο Ρούμπεν πρέπει να αποδείξει ότι είναι σπουδαίος προπονητής σε τρία χρόνια».

Για τις ακαδημίες των «Κόκκινων Διάβολων»: «Η ακαδημία έχει ατονήσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν λύνεις το πρόβλημα της ακαδημίας εν μία νυκτί. Χρειάζεται χρόνος. Μόλις προσλάβαμε νέο διευθυντή ακαδημίας».