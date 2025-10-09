Πλήρης στήριξη Ράτκλιφ σε Αμορίμ: «Θα έχει όλη την τριετία για να αποδείξει την αξία του»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Θυμάμαι τη φασαρία για να απολυθεί ο Φέργκιουσον τα πρώτα δύο χρόνια. Είμαστε προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα, αλλά πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να δούμε τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Ο Ρούμπεν πρέπει να αποδείξει ότι είναι σπουδαίος προπονητής σε τρία χρόνια».
Για τις ακαδημίες των «Κόκκινων Διάβολων»: «Η ακαδημία έχει ατονήσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν λύνεις το πρόβλημα της ακαδημίας εν μία νυκτί. Χρειάζεται χρόνος. Μόλις προσλάβαμε νέο διευθυντή ακαδημίας».