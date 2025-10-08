Οι ομάδες που έχουν τσεκάρει το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο έως τώρα

Η Αίγυπτος πήρε νωρίτερα την θέση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο για το επόμενο καλοκαίρι αλλά δεν είναι η μόνη.

Μαζί με την Αίγυπτο ακόμη 18 χώρες έχουν καταφέρει να πάρουν εισιτήριο για το καλοκαίρι του 2026.

ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό ως οικοδέσποινες έχουν εξ αρχής την θέση τους στην τελική φάση, όμως υπάρχουν και άλλες ομάδες (εκτός Ευρώπης) που έχουν πάρει το μαγικό χαρτάκι.

Οι ομάδες που έχουν ήδη κλείσει θέση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026:

ΗΠΑ

Καναδάς

Μεξικό

Ιαπωνία

Νέα Ζηλανδία

Ιράν

Αργεντινή

Ουζμπεκιστάν

Νότια Κορέα

Ιορδανία

Αυστραλία

Βραζιλία

Εκουαδόρ

Ουρουγουάη

Κολομβία

Παραγουάη

Μαρόκο

Τυνησία

Αίγυπτος