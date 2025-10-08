Πρόκριση στο Μουντιάλ και για την Αίγυπτο!

Η παρέα του Μοχάμεντ Σαλάχ έγινε η 20ή χώρα που οριστικοποιεί και μαθηματικά την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παρών στο προσεχές Μουντιάλ θα είναι ο Μοχάμεντ Σαλάχ και η παρέα του. Οι φαραώ επικράτησαν εκτός έδρας του Τζιμπουτί με 3-0 και οριστικοποίησαν και μαθηματικά την πρόκριση μία αγωνιστική πριν το φινάλε της προκριματικής ζώνης της Αφρικής.

Κάπως έτσι, η Αίγυπτος έγινε η 20ή χώρα που εξασφαλίζει την συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελλο του ερχόμενου καλοκαιριού μετά τις ακόλουθες: Αυστραλία, Ιράν, Ιαπωνία, Ιορδανία, Νότιο Κορέα, Ουζμπεκιστάν, Μαρόκο, Τυνησία, Γκάνα, ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά, Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινό, Παραγουάη, Ουρουγουάη και Νέα Ζηλανδία