Παυλίδης: «Δεν έχει σημασία τι έγινε πριν έξι μήνες - Θα παίξουμε και για τον Μπάλντοκ»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε για τις διαφορές της αυριανής αναμέτρησης της Εθνικής ομάδας στη Γλασκώβη σε σχέση με το 0-3 του Μαρτίου, αλλά και για την επέτειο του θανάτου του Τζωρτζ Μπάλντοκ. Αποστολή του SDNA στη Γλασκώβη: Γιώργος Φραδελάκης

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας στράικερ:

Για την ανυπομονησία που υπήρχε στους διεθνείς για τα δύο παιχνίδια με Σκωτία και Δανία: Όλοι το περιμέναμε πολύ, ειδικά μετά τοι τελευταίο παιχνίδι που δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Θέλαμε να έρθουν αυτά τα δύο παιχνίδια για να δείξουμε τον καλό μας εαυτό που θα μας οδηγήσει εκεί που θέλουμε.

Για τη νίκη του Μαρτίου στη Σκωτία και πόσο επηρεάζει την αυριανή αναμέτρηση: Πολύ διαφορετικό παιχνίδι, θα είναι πιο έτοιμοι. Δεν έχει σημασία τι έγινε πριν έξι μήνες. Είναι διαφορετικά ματς, άλλο το Nations League, άλλο τα προκριματικά. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο παιχνίδι κι ακόμα καλύτερα γιατί είναι πολύ πιο κρίσιμο παιχνίδι τώρα.

Για τον Μπάλντοκ που συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατό του αύριο κι αν θα είναι αφιερωμένο σε αυτόν το παιχνίδι: Σίγουρα. Κάθε παιχνίδι από τότε, τον Γιώργο τον νιώθουμε όλοι δίπλα μας. Σε όλους μας λείπει, πολύ καλός χαρακτήρας, ένας φίλος. Σίγουρα θα παίξουμε και γι’ αυτόν, όπως σε κάθε παιχνίδι.

Για το γεγονός ότι είναι αρχηγός της Εθνικής στα τελευταία ματς: Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι αρχηγός της Εθνικής. Δεν νιώθω όμως ότι είμαι εγώ ο αρχηγός, ο Μπακασέτας κι ο Μάνταλος είναι. Έχουμε τους χαρακτήρες που όλοι νιώθουμε αρχηγοί μέσα στο γήπεδο. Αλλά ό,τι και να λέμε είναι μεγάλη τιμή και χαρά.

