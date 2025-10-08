Ντράξλερ: «Απολαμβάνω να είμαι στο Κατάρ, ζω φυσιολογικά»

Ο Γιούλιαν Ντράξλερ αναφέρθηκε στην παρουσία του στο Κατάρ και το γεγονός πως εκεί μπορεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή σε σχέση με την Ευρώπη.

Ο επιθετικός της Αλ Αχλί φαίνεται πως δεν αλλάζει με τίποτα την ζωή του στο Κατάρ και δηλώνει απολύτως ικανοποιημένος από το πώς είναι εκεί ακόμη και ψυχολογικά.

«Εδώ (στο Κατάρ) μπορώ να ζω μια απολύτως φυσιολογική ζωή. Από τότε που ξεκίνησα στη Σάλκε στα 17 μου, βρέθηκα αμέσως στο επίκεντρο της δημοσιότητας χωρίς σταματημό.

Ξαφνικά, δεν μπορούσα πια να κυκλοφορώ στον δρόμο χωρίς να με αναγνωρίζουν. Με πλησίαζαν συνεχώς και με τραβούσαν βίντεο ξανά και ξανά χωρίς να το ζητήσω.

Μετά το Μουντιάλ του 2014, και κυρίως στο Παρίσι, είχα συνηθίσει να φοράω το καπέλο μου χαμηλά στο πρόσωπο και να μη κοιτάζω τους ανθρώπους στα μάτια για να μη τραβώ την προσοχή. Από την άλλη, εδώ στο Κατάρ με αναγνωρίζουν πολύ λιγότερο. Και όσοι με αναγνωρίζουν, σχεδόν ποτέ δεν με διακόπτουν όταν τρώω με την οικογένειά μου ή όταν κάνω βόλτα στο εμπορικό κέντρο».