Γιοβάνοβιτς: «Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα σε σχέση με τη Δανία, μόνο απόλυτα έτοιμος θα παίξει ο Καρέτσας»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής ομάδας ενόψει Σκωτίας ότι πρέπει να εμφανιστεί πολύ καλύτερη η Γαλανόλευκη σε σχέση με τη βαριά ήττα από τη Δανία, ενώ μίλησε και για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Αποστολή του SDNA στη Γλασκώβη: Γιώργος Φραδελάκης

Αναλυτικά όσα είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός:

Πόσο «βαρύ» είναι το αυριανό παιχνίδι και τι θα σημάνει για τη μάχη της πρόκρισης: Ότι είναι πολύ σοβαρό, ναι. Και λόγω του τελευταίου αποτελέσματος με τη Δανία, γίνεται ακόμα πιο σημαντικό. Νομίζω ότι για μία ομάδα που έχει κάποιους στόχους μπροστά της, το εκάστοτε παιχνίδι θα έχει μία ξεχωριστή σημασία. Το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη συνέχεια των προκριματικών κι έτσι το αντιλαμβάνομαι. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, μεγάλη διάθεση. Να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θα μας δώσει καλύτερη συνέχεια για την πορεία μας. Έχει τεράστια σημασία για μας.

Τις ¾ τελευταίες νίκες της εκτός έδρας τις έκανε η Ελλάδα στα βρετανικά νησιά, είναι τυχαίο; Λόγω των σημασιών των παιχνιδιών που είχαμε, δεν το σκεφτόμαστε. Ούτε πέρυσι το σκεφτήκαμε. Όπως έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα των εθνικών ομάδων, με δύο παιχνίδια μέσα σε μία εβδομάδα, δεν μας δίνει την πολυτέλεια χρόνου για να σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Μόνο να είμαστε σωματικά και πνευματικά έτοιμοι για να πάρουμε τα αποτελέσματα. Το μόνο που σκεφτόμαστε είναι πόσο καλύτερα μπορούμε να προετοιμαστούμε για να ανταποκριθούμε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είμαι σε θέση να σκέφτομαι αν τα αποτελέσματα τα παίρνουμε εδώ ή κάπου αλλού. Σκεφτόμαστε περισσότερο τον αυριανό αντίπαλο και την απόδοση που πρέπει να έχουμε.

Για το αν πρέπει να δώσει περισσότερη προσοχή στον ΜακΤόμινεϊ: Είναι πολύ σημαντικός για την εθνική Σκωτίας, αλλά όχι ο μόνος. Έχουν κι άλλους παίκτες με εξαιρετική ποιότητα. Σαν ομάδα έχει και περισσότερες εμπειρίες, συμμετέχει σε μεγάλες διοργανώσεις. Έναν προπονητή που είναι έξι χρόνια στην ομάδα. Είναι μία πολύ σοβαρή ομάδα κι έτσι την αντιμετωπίζουμε.

Για την κατάσταση του Καρέτσα: Ήρθε χθες από το Βέλγιο. Ταλαιπωρήθηκε τις τελευταίες μέρες με πυρετό από μία ίωση. Σήμερα πιθανόν θα κάνει κάποια πράγματα στην προπόνηση, θα εξετάσουμε την κατάστασή του για να δούμε σε τι βαθμό μπορεί να βοηθήσει. Σίγουρα στο παιχνίδι με τη Δανία θα είναι μαζί μας.

Τι πρέπει να αλλάξει η Εθνική σε σχέση με τη Δανία: Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Δανία είναι κατάλληλο παιχνίδι για να το συγκρίνουμε με το αυριανό. Δεν λειτούργησε τίποτα καλά. Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. Εύχομαι να είναι μία πολύ κακή παρένθεση. Ο τρόπος που παίξαμε δεν ήταν παιχνίδι που ήταν άξιο ιδιαίτερου σχολιασμού και παραδείγματος για το τι μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν λειτούργησε τίποτα καλά, είτε με την μπάλα στα πόδια, είτε χωρίς. Πολύ δύσκολο για μένα να το χρησιμοποιήσω ως μέτρο σύγκρισης. Νομίζω περισσότερα πράγματα θα μπορούσαμε να μάθουμε από τα υπόλοιπα παιχνίδια, πρέπει να το ξεχάσουμε.

Για το τι περιμένει να δει από τη Σκωτία αύριο και τις διαφορές με το πρώτο ματς: Είναι διαφορετική διοργάνωση, είναι πολύ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι και για τους δύο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν τεράστιες διαφορές από τον τρόπο παιχνιδιού και των δύο ομάδων. Το ποια ομάδα θα έχει μεγαλύτερη διάθεση και συγκέντρωση, θα είναι αυτή που θα καταφέρει να κερδίσει.

Αν είναι διατεθειμένος αύριο να ρισκάρει τη συμμετοχή του Καρέτσα σε περίπτωση που είναι 50-50: Πάντα προτιμάμε να έχουμε παίκτες που είναι απόλυτα έτοιμοι.

Κι έκλεισε, λέγοντας: Ξέρουμε ότι όταν παίζει η Σκωτία στην έδρα της, θα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο, θα έχει μία μεγάλη δυναμική κι αυτό που περισσότερο σκεφτόμαστε είναι το πώς εμείς θα πρέπει να αγωνιστούμε.

