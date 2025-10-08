Ώρα... τελικού για την Εθνική: Θα παίξει ο Καρέτσας; Μπακασέτας, Κωνσταντέλιας ή και οι δύο;

Η Εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το πιο κρίσιμο -μέχρι το επόμενο- παιχνίδι της στα προκριματικά του Μουντιάλ και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να πάρει δύσκολες αποφάσεις για τον καταρτισμό της ενδεκάδας. Αποστολή του SDNA στη Γλασκώβη: Γιώργος Φραδελάκης

Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούνε... Εκεί όπου η πριν από 6,5 μήνες η Εθνική Ελλάδας έδωσε ίσως την κορυφαία της παράσταση εδώ και αρκετά χρόνια, με δεδομένο πάντα τον αντίπαλο και την έδρα που αγωνίστηκε, συντρίβοντας με το εκκωφαντικό 3-0 τους Σκωτσέζους μέσα στο γήπεδό τους. Τα "χρυσά μωρά" του Γιοβάνοβιτς είχαν δώσει κάνει... σκόνη και θρύψαλα τους αντιπάλους τους, στην πιο νεανική ομάδα που κατέβασε ποτέ η Ελλάδα σε επίσημο αγώνα της. Με μέσο όρο ηλικίας που οριακά ξεπερνούσε τα 22 χρόνια!

Εκείνο το αποτέλεσμα, βέβαια, είναι λογικό να έχει κάνει πολύ πιο υποψιασμένους τους Σκωτσέζους ενόψει του ιδιαίτερα κρίσιμου αυριανού αγώνα με την Ελλάδα, αλλά να δημιουργεί φυσικά κι ένα έξτρα κίνητρο στην πλευρά των γηπεδούχων.

Θεωρητικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μπορούσε να παρατάξει ακριβώς τους ίδιους 11 που είχαν αγωνιστεί στις 23 Μαρτίου και οδήγησαν την Εθνική με θριαμβευτικό τρόπο στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Θα το πράξει άραγε ο ομοσπονδιακός τεχνικός;

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά στην αγωνιστική κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος μόλις ανάρρωσε από την ίωση που τον ταλαιπωρούσε. Το ευτυχές για την Ελλάδα είναι πως το wonderkid του ελληνικού ποδοσφαίρου (και της Γκενκ) είναι πλέον καλά στην υγεία του, δίχως πυρετό το τελευταίο 48ωρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι κι απολύτως έτοιμος για να ξεκινήσει σε ένα παιχνίδι τέτοιας έντασης και τόσο μεγάλης δυσκολίας. H αλήθεια είναι πως με βάση όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου, μοιάζει σχεδόν απίθανο να πάρει φανέλα βασικού. Παρεμπιπτόντως, στην προηγούμενη συνάντηση στη Γλασκώβη ο 17χρονος άσος είχε κάνει... όργια και σημείωσε το παρθενικό του γαλανόλευκο γκολ, εκπληκτικής μάλιστα ομορφιάς.

Στην περίπτωση που δεν συμβεί η... έκπληξη με τον 17χρονο άσο, τα επικρατέστερα σενάρια είναι δύο: Πιο πιθανό μοιάζει εκείνο με τον Γιώργο Μασούρα στο δεξί "φτερό". Λιγότερο ταλέντο μεν, αλλά περισσότερη τακτική συνέπεια από τον εξτρέμ της Αλ-Καλίτζ. Παράλληλα όμως υπάρχει πάντα και το σενάριο μετακίνησης του Τζόλη στο απέναντι άκρο (κι όχι στα αριστερά όπου αγωνίζεται παραδοσιακά), για να αφήσει τη θέση του στον Κωνσταντέλια.

Ο άσος του ΠΑΟΚ έχει αγωνιστεί ξανά άλλωστε ως αριστερός εξτρέμ, κι ας έχει καθιερωθεί πια στο "10". Στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Δανία είναι αλήθεια πως δεν είχε κάνει καλή εμφάνιση, αλλά επίσης η αλήθεια είναι πως υπήρχαν και πολλοί ακόμα υστερήσαντες. Αυτή τη στιγμή όμως ο "Ντέλιας" βρίσκεται σε... beast mode, το είδαμε και στο "Βίγκο", παρά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Θέλτα, το είδαμε και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πώς να μην τον ξεκινήσεις; Να θυμίσουμε πως κι εκείνος είχε κάνει… όργια στο 3-0 επί της Σκωτίας τον Μάρτιο.

Κι εδώ έρχεται το μεγάλο δίλλημα του Γιοβάνοβιτς, καθώς την ίδια στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και ο Τάσος Μπακασέτας. Πιθανότατα ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού από την αρχή της σεζόν κι ας αποτελεί συχνά-πυκνά τον εύκολο στόχο των social media. Ο αρχηγός της Εθνικής, πλέον και του Τριφυλλιού, εκτός από την εμπειρία και την ποιότητά του, προσφέρει και τη δεδομένη ηγετική του προσωπικότητα. Εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου. Το μοναδικό ενδεχόμενο συνύπαρξής τους μοιάζει αυτό στο οποίο ο Κωνσταντέλιας θα αγωνιστεί στα άκρα. Διαφορετικά η εξίσωση μοιάζει να μη βγαίνει…

Τζολάκης ή επιστροφή Βλαχοδήμου;

Ένας άλλος μεγάλος γρίφος αφορά στον «άσο» κι αυτό γιατί πλέον ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος από την περσινή του απραξία όπου πέρασε μία ολόκληρη σεζόν μεταξύ πάγκου και εξέδρας, έχει πάρει πλέον φανέλα βασικού στη Σεβίλλη. Όχι μόνο αυτό, αλλά έρχεται κι από μία σπουδαία εμφάνιση στο εκκωφαντικό 4-1 των Ανδαλουσιάνων επί της Μπαρτσελόνα. Ο «Όντι» στα… καλά του, είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους κορυφαίους κίπερ των ευρωπαϊκών γηπέδων. Από την άλλη πλευρά βέβαια, ο Κωνσταντής Τζολάκης αποτελεί μία σημαντική σταθερά κάτω από τα γκολπόστ της Εθνικής και φυσικά του Ολυμπιακού τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Με μοναδικό αστερίσκο όμως ότι εσχάτως έμοιαζε κάπως… έξω από τα νερά του.

Δύο θέσεις για… αρκετούς στα χαφ

Επίσης γρίφος υπάρχει για τη μεσαία γραμμή. Το δίδυμο Κουρμπέλης-Ζαφείρης προβάλει μεν ως το φαβορί, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει τον Πέτρο Μάνταλο που είναι ο πιο σταθερός παίκτης της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Στο προηγούμενο ματς στη Γλασκώβη η συνύπαρξη Ζαφείρη-Μουζακίτη είχε λειτουργήσει άψογα πάντως και δεν θα πρέπει να τη βγάλουμε από το κάδρο.

Τελευταίο ερωτηματικό μοιάζει να είναι αυτό στο αριστερό άκρο. Ο Κώστας Τσιμίκας έχει αρχίσει να παίρνει πάλι παιχνίδια ως βασικός, από τη στιγμή που μεταγράφηκε στη Ρόμα και δείχνει το φαβορί στις επιλογές του Γιοβάνοβιτς έναντι του Γιαννούλη. Κι ας είχε κάνει ο άσος της Άουγκσμπουργκ ένα εκπληκτικό ματς στη Γλασκώβη πριν έξι μήνες.

Όσο για τις υπόλοιπες θέσεις, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Βαγιαννίδης δείχνουν σίγουροι για την ενδεκάδα, φυσικά ο Τζόλης στο αριστερό άκρο και πιθανότατα ο Παυλίδης στην κορυφή.

