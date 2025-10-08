Αγγλία: Απολύθηκε σχολιαστής μετά από «κράξιμο» στην διοίκηση της ομάδας on air

Ένα παράξενο περιστατικό έλαβε χώρα στις χαμηλές κατηγορίες της Αγγλίας και έγινε viral, καθώς η ομάδα απέλυσε τον σχολιαστή της μετά από κράξιμο προς την διοίκηση.

Μπορεί η Γουέιμαουθ να είναι στην 7η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά κάποια πράγματα δεν τα ανέχεται. Ειδικά όταν έχουν να κάνουν με τον σύλλογο.

Ο Μπεν Άσελφορντ, ο οποίος «επιτέθηκε» στη διοίκηση της Γουέιμαουθ κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης αγώνα, είδε την πόρτα της εξόδου.

«Είναι δικό σας φταίξιμο και δεν μπορείτε να το κρύψετε», είπε αρχικά ενώ στη συνέχεια προκάλεσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να δώσουν το παρών μαζί του σε podcast.

Αυτό δεν άρεσε στον πρόεδροςτης ομάδας, Ραλφ Ρικάρντο, που μέσω επίσημης τοποθέτησης ανακοίνωσε την απόλυση του σχολιαστή, λέγοντας πως «απογοήτευσε και τον εαυτό του και στον σύλλογο».