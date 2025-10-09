Θωμάς Στρακόσα: Πρωταγωνιστής, με σημαντικό μερίδιο στην μέχρι τώρα πορεία της ΑΕΚ!

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν αυτός που τράβηξε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς και δικαιολογημένα, καθώς στον επιθετικό τομέα μπήκε και έκανε τη διαφορά με δυο ενέργειες υψηλής κλάσης, ωστόσο η Ένωση είχε και έναν πρωταγωνιστή κάτω από την εστία! Τον Θωμά Στρακόσα…

Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας, για ακόμα ένα φετινό παιχνίδι, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο φτάσει η ομάδα του στο θετικό αποτέλεσμα έχοντας κομβικές επεμβάσεις με αποκορύφωμα προφανώς το μεγάλο stop που βάζει στον Ανδρέα Τετέι, λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δραματικό 20λεπτο. Πρόκειται για την φάση όπου ο σέντερ-φορ της Κηφισιάς βγαίνει τετ-α-τετ από δεξιά όμως ο Στρακόσα με σωστή τοποθέτηση και ενστικτώδη αντίδραση υψηλής κλάσης τον σταματά και κάνει ενδεχομένως την πιο καθοριστική απόκρουση του αγώνα, καθώς αν σε εκείνο το σημείο η Κηφισιά έμπαινε ξανά μπροστά στο σκορ και με δεδομένο πως η ΑΕΚ ήταν με παίκτη λιγότερο, τα πράγματα θα ήταν πολύ-πολύ δύσκολα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Μεταξύ άλλων ο Στρακόσα έχει στο Περιστέρι επιπλέον, το πέναλτι που πιάνει στο ξεκίνημα μετά από την άδικη απόφαση Βεργέτη-Σιδηρόπουλου να δουν αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Τετέι στην έξοδο που έκανε, μια απόφαση που θα μπορούσε να τον επηρεάσει ψυχολογικά όμως συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Με τον πρώην άσο της Λάτσιο, να πιάνει το πρώτο πέναλτι που πιάνει τερματοφύλακας της ΑΕΚ μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια βγάζοντας χαρακτήρα και σωστή αντίδραση. Προφανώς, η επέμβαση που ακολουθεί στο τετ-α-τετ του 70ου λεπτού είναι πολύ πιο σημαντική, όπως σημαντική ήταν και η σωστή αντίδραση του στο φάουλ του Χουχούμη.

Η εικόνα του Στρακόσα στο Περιστέρι πάντως, μόνο τυχαία δεν είναι με δεδομένη την συνολική του εικόνα φέτος. Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ θυμίζουμε πως με το καλημέρα της φετινής σεζόν, στην οποία λέγαμε από την προετοιμασία πως έχει μπει με άλλον αέρα, έδειξε την κλάση του. Κράτησε ανέπαφη την εστία του στα δυο κρίσιμα παιχνίδια με την Χάποελ Μπερ Σεβά, έκανε το ματς της ζωής του στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ κρατώντας μόνος του την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με τουλάχιστον 4 μεγάλες επεμβάσεις, είχε κομβική συμβολή στο να φύγει νικήτρια η ομάδα πρόσφατα και από την Λιβαδειά έχοντας δυο μεγάλα στοπ σε Παλάσιος-Βέρμπιτς, ενώ ακόμα και στη Σλοβενία, σε ένα κακό βράδυ για τον ίδιον και για όλη την ομάδα, κράτησε μπορούμε να πούμε το σκορ να νορμάλ επίπεδα.

Η απόδοση του λοιπόν στην Κηφισιά και τα όσα έκανε με αποκορύφωμα το stop που έβαλε στον Τετέι στο μεταξύ τους τετ-α-τετ απλώς είναι μια συνέχεια των όσων κάνει από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Όπου πραγματικά εξελίσσεται σε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή, έχοντας σημαντικό μερίδιο στην μέχρι τώρα πορεία της ΑΕΚ. Η οποία, όπως φαίνεται, με έναν χρόνο καθυστέρηση λαμβάνει αυτό για το οποίο πήρε τον Στρακόσα. Για να κάνει διαφορά!