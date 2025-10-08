Το Netflix θέλει να πάρει τα δικαιώματα του Champions League!

Η γνωστή πλατφόρμα θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό φιλέτο!

Πόλεμος χαρακωμάτων ανάμεσα σε τεράστιες τηλεοπτικές πλατφόρμες όπως το Netflix, η Amazon και σε μικρότερο βαθμό η Disney αναμένεται να ξεσπάσει με αφορμή τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Times και της DailyMail, οι συγκεκριμένες πλατφόρμες θέλουν να μπουν στο παιχνίδι του ζωντανού αθλητικού περιεχομένου και είναι έτοιμες να καταθέσουν προτάσεις στην UEFA το πακέτο από την σεζόν 2027-28 ως το 2032-33.

Από την πλευρά της, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έχει ως στόχο να αυξήσει ακόμα περισσότερα τα έσοδά της από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της που σήμερα φτάνει τα 4,43 δις ευρώ και να φτάσει στα 5 δις ευρώ, κάτι που μοιάζει απόλυτα εφικτό με τα σημερινά δεδομένα και θα συνεπάγεται και αύξηση των εσόδων όλων των ομάδων.