Ξεκινά την δουλειά στο Αγρίνιο ο Αναστασίου

Ο Γιάννης Αναστασίου θα είναι το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) στο «Emileon» ώστε πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση στον Παναιτωλικό.

Μετά από το διήμερο ρεπό που είχαν οι παίκτες ύστερα από τον αγώνα στην Λιβαδειά, θα επιστρέψουν στο «Emileon» όπου θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου τους προπονητή.

Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το staff που θα πλαισιώσει τον Γιάννη Αναστασίου στην επιστροφή του στο Αγρίνιο.

Μαζί με τον Γιάννη Πετράκη έφυγαν και οι συνεργάτες του Κατσούλης, Επιτροπάκης, Ανυφαντάκης, ενώ μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη με το μέλλον των Τσενάμο ( τερματοφυλάκων), Λεκατσά (προπονητής φυσικής κατάστασης) και Ψυλιά (αναλυτής).