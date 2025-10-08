Το δώρο του ΠΑΟΚ στον Βρούτση - «Επιθυμία του κ.Σαββίδη να γίνει γρήγορα η αναβάθμιση του Καυτανζογλείου»

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, επισκέφθηκε το Καυτανζόγλειο Στάδιο και έκανε λόγο για «μία ιστορική ημέρα» - Το δώρο που έλαβε από τον ΠΑΟΚ, δια χειρός Άγγελου Αναστασιάδη.

«Καυτανζόγλειο με πόρτες ανοικτές (και) για τον ΠΑΟΚ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Βρούτσης, στην επίσκεψή του στο εθνικό στάδιο της Θεσσαλονίκης, που διαθέτει πλέον τα απαραίτητα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και στατικής επάρκειας, ενώ η τελική χωρητικότητά του θα φτάσει τις 28.000 θέσεις. Στο πλαίσιο της παρουσίας του, ανακοινώθηκε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ, τα 10 εκατομμύρια θα διατεθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου και τα υπόλοιπα 11 εκατομμύρια για τα αναγκαία έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων.

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, ιστορική για τη Θεσσαλονίκη και για τον αθλητισμό. Ιστορική γιατί συντελείται κάτι μετά από 65 χρόνια και είναι πραγματικά ιστορικό. Ιστορικό είναι ότι σήμερα για πρώτη φορά μετά από 65 χρόνια το εμβληματικό αυτό στάδιο του Καυτανζογλείου, από σήμερα μπαίνει επίσημα στον αθλητικό χάρτη της χώρας πολύ δυνατά και πολύ πιο προωθημένα.

Το Καυτανζόγλειο αποκτά από σήμερα επίσημη αδειοδότηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων που δεν είχε μέχρι σήμερα. Από σήμερα είναι απόλυτα λειτουργικό σε όλες του τις εγκαταστάσεις. Προηγήθηκε δουλειά ενάμιση χρόνου για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Σήμερα έχει πολεοδομική τακτοποίηση. Είναι το πρώτο στάδιο που αποκτά internet και γι' αυτό χρειάστηκε προσπάθεια, μελέτη, κόπος. Το Καυτανζόγλειο είναι γεμάτο απινιδωτές».

Μάλιστα, στο πλαίσιο της παρουσίας του, έλαβε και ένα αναμνηστικό του ΠΑΟΚ από τον Άγγελο Αναστασιάδη: «Να μας θυμάστε και να μας αγαπάτε, όπως μας αγαπάτε τώρα», είπε χαρακτηριστικά το στέλεχος της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

«Επιθυμία του προέδρου μας του κ. Σαββίδη είναι να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η αναβάθμιση του σταδίου. Ευχαριστεί τον υπουργό, τον ευχαριστούμε και εμείς. Γιατί οι πολιτικοί λένε πολλά "θα". Είπαμε πριν από τρεις μήνες για τέλος Νοέμβρη και βλέπουμε με μεγάλη μας χαρά να γίνονται όλα αυτά πολύ πιο γρήγορα γιατί μας δίνουν περισσότερο χρόνο. Οι εργασίες που θα γίνουν από εδώ και στο εξής ώστε εμείς σαν ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής, μας δίνει ενάμιση μήνα πιο μπροστά σε χρόνο για να μπορέσουμε να τελειοποιήσουμε αυτήν την κατάσταση.

Το αγωνιστικό κομμάτι του ΠΑΟΚ και στην Ευρώπη είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί σε αυτό το διάστημα. Και η βοήθειά του θα είναι και σε αυτό το κομμάτι. Το επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο θα είναι μέχρι τον Ιούλιο του 2026. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί έκανε πραγματικότητα κάτι που είχαμε όλοι μας αμφιβολίες».