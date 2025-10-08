Παλιός γνώριμος του Άρη και με ελληνικό… connection o Άντον Κρίβοτσιουκ

Το SDNA έχει το παρασκήνιο πίσω από τον 27χρονο διεθνή Αζέρο στόπερ που «συνδέεται» με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Τι κι αν μας χωρίζουν σχεδόν τρεις μήνες από τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου;

Στο Αζερμπαϊτζάν άνοιξαν… φάκελο - Άρη βάζοντας στο τραπέζι τον 27χρονο (αριστεροπόδαρο) στόπερ Άντον Κρίβοτσιουκ, ο οποίος αγωνίζεται στη Νότια Κορέα με τη φανέλα της Daejeon Hana Citizen και δεσμεύεται με συμβόλαιο ως τον Δεκέμβριο του 2027.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης φέρονται να εξετάζουν πολύ σοβαρά την περίπτωσή του διεθνούς Αζέρου κεντρικού αμυντικού, με το scouting report να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για λογαριασμό του.

Τώρα, το κατά πόσον πίσω από τον «καπνό» υπάρχει και μεταγραφική… φωτιά, μένει να φανεί προϊόντος του χρόνου.

Μια φορά, υπάρχουν δύο μικρές, αλλά εξόχως ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που αξίζει να κρατήσουμε, όπως προκύπτουν από το ρεπορτάζ του SDNA.

Η πρώτη...γνωριμία

Το όνομα του εν λόγω ποδοσφαιριστή κυκλοφόρησε για πρώτη φορά εντός των τειχών του Άρη, από την εποχή που αγωνιζόταν στη Νέφτσι Μπακού, πριν πάρει μεταγραφή στη Βίσλα Πλοκ τον Γενάρη του ’21. Τότε όμως, οι «κίτρινοι» δεν πάτησαν το… γκάζι που θα έπρεπε για να τον κάνουν δικό τους.

Deal με… άρωμα Ελλάδας

Ο Κρίβοτσιουκ μετακόμισε στη Νότια Κορέα για λογαριασμό της Daejeon Hana Citizen τον Φεβρουάριο του ’23, σε μια μεταγραφή που «έτρεξε» ελληνικό μανατζερικό γραφείο, το οποίο, όπως λέγεται, διατηρεί ακόμη ανοιχτή γραμμή με τον παίκτη που εσχάτως «συνδέεται» με τον Άρη.