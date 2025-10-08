Κουβεντίδης: «Είμαστε έτοιμοι για τη Νέα Τούμπα - Περιμένουμε το κείμενο της Επιτροπής του ΑΣ ΠΑΟΚ»

Στο Καυτανζόγλειο, σε μία ιστορική ημέρα για το εθνικό στάδιο της Θεσσαλονίκης, βρέθηκε και αντιπροσωπεία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, με τον Διευθυντή Επικοινωνίας, Γιώργο Κουβεντίδη, να προχωρά σε δηλώσεις για τη Νέα Τούμπα.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, o αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, επισκέφθηκε σήμερα το Καυτανζόγλειο Στάδιο, όπου παρουσίασε τα έργα αναβάθμισης που πρόκειται να υλοποιηθούν στο εθνικό στάδιο της Θεσσαλονίκης, ύψους πολλών εκατ. ευρώ!

Εκεί παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία ανθρώπων του ΠΑΟΚ, με τον Γιώργο Κουβεντίδη να προχωρά σε δηλώσεις που αφορούν και τη Νέα Τούμπα:

«Μάθαμε ευχάριστα νέα από τον Υπουργό. Είναι ένα πολύ καλό βήμα, μια πάρα πολύ καλή αρχή έτσι ώστε τον Ιούλιο του 2026 να είναι το Καυτανζόγλειο έτοιμο από κάθε άποψη έτσι ώστε να φιλοξενήσει μεγάλους αγώνες πρωταθλήματος και βεβαίως ευρωπαϊκούς τους οποίους συμμετέχει κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά μας, είναι γνωστό, το έχουμε καταστήσει σαφές ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα και περιμένουμε όσο πιο σύντομα γίνεται να μας παραδώσει το κείμενο για το μνημόνιο συνεργασίας έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα και να μη χαθεί άλλος χρόνος.

Γνωρίζουμε ότι από τις 22 Σεπτεμβρίου η επιτροπή, την οποία ο Α.Σ. όρισε, έχει παραδώσει το αποτέλεσμα της δουλειάς της οπότε περιμένουμε και εμείς αυτό το κείμενο έτσι ώστε να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε στην κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα».