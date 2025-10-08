Καυτανζόγλειο σε νέα Εποχή: «Ανοίγει διάπλατα τις πόρτες του (και) στον ΠΑΟΚ», τι ανέφερε ο Βρούτσης!

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, επισκέφθηκε σήμερα το Καυτανζόγλειο Στάδιο, όπου παρουσίασε τα έργα αναβάθμισης που πρόκειται να υλοποιηθούν στο εθνικό στάδιο της Θεσσαλονίκης, ύψους πολλών εκατ. ευρώ!

Όπως έγινε γνωστό, το Καυτανζόγλειο διαθέτει πλέον τα απαραίτητα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και στατικής επάρκειας, ενώ η τελική χωρητικότητά του θα φτάσει τις 28.000 θέσεις, ικανοποιώντας πλήρως και την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έδωσε το «παρών» δεδομένου πως οι εξελίξεις με το Στάδιο την αφορούν άμεσα ενόψει της επικείμενης μετεγκατάστασης.

Ανακοινώθηκε, επίσης, επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ, τα 10 εκατομμύρια θα διατεθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου και τα υπόλοιπα 11 εκατομμύρια για τα αναγκαία έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία εξέφρασε τη βούληση να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες, ώστε το Καυτανζόγλειο να είναι έτοιμο τον Ιούλιο του 2026.

Από την πλευρά του, ο κ. Βρούτσης έδειξε θετική διάθεση συνεργασίας και αναμένονται τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των έργων στο ιστορικό στάδιο της πόλης:

«Mέσα σε 1,5 χρόνο όλες οι δεσμεύσεις που είχαμε πει για τη μεταμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό και νέο ξεκίνημα του Καυτανζογλείου έγιναν πράξη. Σήμερα θα παρουσιάσω για πρώτη φορά από την ίδρυση του Καυτανζογλείου το 1960 την πλήρη αδειοδότησή του. Κάτι που έπρεπε 65 χρόνια τώρα. Ανοίγει πλέον διάπλατα τις πόρτες του το Καυτανζόγλειο σε όλες μορφές αθλητισμού της Θεσσαλονίκης. Στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, στον ΣΕΓΑΣ, σε όλα τα αθλήματα. Μαζί με αυτά σε λίγο θα ακούσετε τα πολλά έργα που έχουμε προγραμματίσει για πρώτη φορά με κατεύθυνση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για να το κάνουμε ένα σύγχρονο στάδιο, ισάξιο ή γιατί όχι και καλύτερο από το ΟΑΚΑ».