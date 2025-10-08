ΑΕΛ: Χειρουργήθηκε επιτυχώς ο Παντελάκης

Με επιτυχία έγινε η επέμβαση του Νώντα Παντελάκη και ο παίκτης της ΑΕΛ Novibet θα λείψει από την αγωνιστική δράση ώστε να ακολουθήσει θεραπεία.

Ο Νώντας Παντελάκης θα μείνει στα pits για δυο μήνες αφού πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, καθώς είχε υποστεί τριπλό κάταγμα στο δεξί του χέρι στο ματς κόντρα στον Βόλο.

Η επέμβαση ήταν επιτυχημένη και ο αμυντικός της ΑΕΛ για το επόμενο δίμηνο θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας πως επιτυχημένα ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής Νώντας Παντελάκης, έπειτα από τον τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλος.

Ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας μας αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο ημίχρονο της αναμέτρησης, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν τριπλό κάταγμα στο δεξί του χέρι.

Η αποκατάσταση των καταγμάτων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ιασώ Θεσσαλίας από τη χειρουργική ομάδα του ιατρού της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, κ. Γιώργου Μπασδέκη.

Στην επέμβαση συμμετείχαν η κ. Σημαιοφορίδου (αναισθησιολόγος), ο κ, Τσούγιας (ορθοπαιδικός) και η κ. Ζαχαροπούλου (εργαλιοδότρια), τους οποίους η ΠΑΕ ευχαριστεί θερμά για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά τους.

Η οικογένεια της ΑΕΛ Novibet του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους, εκεί όπου ανήκει».