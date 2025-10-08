Ο Καλοσκάμης δείχνει τα «πρέπει» και στην περίπτωση Τεττέη!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει γιατί η περίπτωση του εξαιρετικού φορ της Κηφισιάς αποδεικνύει (ξανά) στις «μεγάλες» ομάδες τη σοφία της ρήσης: «Πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις».

Για τον Ανδρέα Τεττέη ακούγονταν πέρυσι σαφώς περισσότερα απ΄όσα για τον Δημήτρη Καλοσκάμη. Αρκετοί θεωρούσαν ότι η εξέλιξή του θα είναι καλή. Όχι, βέβαια στον εντυπωσιακό βαθμό που βλέπουμε από την έναρξη της φετινής σεζόν. Για τον νεαρό χαφ του Ατρομήτου τότε, υπήρχαν επίσης καλά λόγια όμως σε άλλο level απ΄ότι για τον φορ της Κηφισιάς.

Προσέξτε τι συνέβη: Ο Ολυμπιακός πρώτος ενδιαφέρθηκε ζεστά για την απόκτηση του Καλοσκάμη μέχρι τη στιγμή που η ΑΕΚ μπήκε φουριόζα, «έσκασε» 1,2 εκατ. ευρώ στον Ατρόμητο και τον έντυσε στα κιτρινόμαυρα. Ο Ριμπάλτα τον είχε ακτινογραφήσει χωρίς να ακουστεί το παραμικρό.

Και από την συμπεριφορά του Νίκολιτς, ο οποίος με το που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα έσταζε μέλι για τον 20χρονο, καταλαβαίνεις ότι αυτή η μεταγραφή μόνο... τυχαία δεν ήρθε. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ ήταν βέβαιοι για την επένδυση. Και τα πρώτα δείγματα γραφής φαίνεται ότι τους δικαιώνουν.

Αντίθετα τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός «δεν έβλεπαν» τον Τεττέη. Η Ένωση είχε -και έχει- το πρότζεκτ Ζίνι, έλεγε στις «οχλήσεις». Μέχρι που ο Τεττέη τρέλανε τον Μουκουντί και όλη την άμυνά της στο πρόσφατο 2-3, οπότε ο Μάριος Ηλιόπουλος είπε αμέσως μετά το ματς στον Χρήστο Πρίτσα ότι θέλει τον Ανδρέα στην ΑΕΚ. Σε αυτά δεν χωράνε εγωισμοί.

Στον Παναθηναϊκό όμως, δεν τον εκτίμησαν ούτε για... τρίτο φορ. Ο Πρίτσας, Παναθηναϊκός από μικρό παιδί, τους πήρε τηλέφωνο -αυτός έκανε την επαφή, όχι ο Παναθηναϊκός, το γράφω γιατί ορισμένοι πάνω στη φούρια να «διαψεύδουν» ούτε καν... διαβάζουν σωστά!- και τους είπε «Πάρτε τον», εκείνοι όμως έκριναν ότι θέλουν κάτι καλύτερο για πίσω από τον Σβιντέρσκι και τον Ντέσερς. Και γύρισαν την πλάτη στην «πρόταση» του προέδρου της Κηφισιάς. Δικαίωμά τους, προφανώς.

Ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του. Από τη στιγμή μάλιστα που οι δύο πλευρές είναι τσακωμένες λόγω της ιστορίας του γηπέδου, δύσκολα θα μπουν τώρα οι εγωισμοί στην άκρη από την πλευρά της διοίκησης του τριφυλλιού.

Αντίθετα ο Ολυμπιακός που έχει το καλύτερο δίδυμο φορ στην Ελλάδα -Ελ Κααμπί, Ταρέμι- κι έναν τρίτο (Γιάρεμτσουκ) που θα τον ήθελαν όλοι, είναι φουλ μέσα στην υπόθεση της απόκτησης του Τεττέη. Ακόμη και με την προοπτική να τον αφήσει δανεικό τώρα στην Κηφισιά και να τον βάλει του χρόνου στο ρόστερ.

Ενδιαφέρον έχει δείξει και ο ΠΑΟΚ, που ψάχνει σέντερ φορ για να αντικαταστήσει τον Τσάλοφ. Πιθανότατα όμως ο Δικέφαλος θέλει κάποιον που να βγει μπροστά και από τον Γιακουμάκη στο ροτέισον, οπότε ίσως να μην ασχοληθεί ουσιαστικά με τον Τεττέη.

Όπως κι αν έχει τούτη την ώρα ο 24χρονος είναι το πιο «καυτό» όνομα στην ελληνική πιάτσα. Τα ερωτήματα, προφανώς, είναι λογικά: Μπορεί να πιάσει σε «μεγάλη» ομάδα;

Μπορεί να παίξει το ίδιο καλά απέναντι σε κλειστές άμυνες; Γιατί με την Κηφισιά βρίσκει άπλετο χώρο να «χορεύει» στο ξέφωτο και τον Πάλμερ Μπράουν και τον Μουκουντί και όλους, όμως με φανέλα «μεγάλης» ομάδας θα βλέπει ένα... λόχο μπροστά του.

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα μόνο η ζωή μπορεί να δώσει απαντήσεις. Και θα τις δώσει ΜΟΝΟ στην ομάδα που τελικά θα αποκτήσει τον Τεττέη.

Άλλο είναι το θέμα: Η στρατηγική των «μεγάλων» κλαμπ. Πολλές φορές, τις περισσότερες, είναι προτιμότερο πρώτα να κλείνεις τους «Τεττέη» και μετά να τους αφήνεις να δείξουν τι αξίζει η επένδυση. Επειδή κανείς δεν σου υπογράφει συμβόλαιο ότι ο ποδοσφαιριστής θα πιάσει, μπορεί όντως κάποιες φορές να τζογάρεις.

Όμως άλλο ήταν το ρίσκο πριν από μερικούς μήνες όταν ο Τεττέη κόστιζε 200-300.000 ευρώ και άλλο τώρα που μίνιμουμ πρέπει να «σκάσουν» 1,5 εκατ. και βάλε.

Επίσης, σημασία έχει πάντα να αξιολογείς τις ανάγκες σου. Ο Ολυμπιακός που έχει τις λιγότερες στη συγκεκριμένη θέση κοιτάζει και το (άμεσο) μέλλον.

Η ΑΕΚ που θέλει να πάει σε αναβάθμιση δίπλα στον Γιόβιτς, το παρόν.

Ο Παναθηναϊκός που βιώνει την μεγάλη ατυχία με τον Ντέσερς, ψάχνει τώρα να βρει τρόπο για να μην «σκάσει» ο Σβιντέρσκι αφού Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ δεν είναι δηλωμένοι στην Ευρώπη.

Δύσκολη η εξίσωση. Να αναρωτηθώ αν θα χωρούσε σε αυτήν ένας 24χρονος Έλληνας;

Η απάντηση δική σας...

Θαρρώ λοιπόν ότι το «πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις» κολλάει γάντι στην περίπτωση.

Για τα «μεγάλα» ελληνικά κλαμπ περιπτώσεις τύπου Καλοσκάμη, Τεττέη, Παντελίδη και άλλων, είναι επενδύσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται όσο πιο νωρίς. Με μικρό κόστος και ρίσκο.

Διαφορετικά ή θα τον δουν με άλλη φανέλα ή θα δώσουν ένα σκασμό λεφτά περιμένοντας «αν»…