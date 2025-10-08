Τσέφεριν κατά των αγώνων πρωταθλημάτων στο εξωτερικό: «Η ψυχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου είναι οι φίλαθλοι»  

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δήλωσε ότι η απομάκρυνση των αγώνων από τις ρίζες τους και τις τοπικές κοινότητες εγκυμονεί τον κίνδυνο να αποσταθεροποιηθεί το ποδόσφαιρο.

Η UEFA αναγκάστηκε να δώσει άδεια την περασμένη Δευτέρα (6/10) να διεξαχθεί ένα ματς της LaLiga και μια αναμέτρηση της Serie A στο εξωτερικό στην τρέχουσα σεζόν, επικαλούμενη αβεβαιότητα σχετικά με το νομικό πλαίσιο.

Ο Τσέφεριν τόνισε ότι η απόφαση αυτή δεν δημιουργεί προηγούμενο και, μιλώντας την Τετάρτη (8/10) στη Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων στη Ρώμη, είπε:

«Το ποδόσφαιρο δεν αφορά μόνο τους ισολογισμούς. Δεν είναι απλώς ψυχαγωγία. Είναι η ζωή μέσα στις κοινότητές μας. Είναι οι δρόμοι, οι σύλλογοι και οι φίλαθλοι που το διαμορφώνουν και αν το απομακρύνουμε υπερβολικά από αυτές τις ρίζες, κινδυνεύουμε να το καταστρέψουμε. Σε αβέβαιους καιρούς, το ποδόσφαιρο είναι η άγκυρά μας».



Η Βιγιαρεάλ και η Μπαρτσελόνα επιθυμούν να αγωνιστούν στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο, ενώ ο αγώνας της Μίλαν με την Κόμο προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Περθ της Αυστραλίας τον Φεβρουάριο του 2026.



Ο Τσέφεριν είπε ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει τη δυνατότητα να γίνει «ακαταμάχητο» και «αιώνιο» όπως η πόλη της Ρώμης, εφόσον διατηρηθεί η ενότητα του.

Επανέλαβε ότι οι διοργανώσεις της UEFA είναι ανοιχτές σε όλους και, με τη στήριξη της EFC —της νέας ονομασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων (ECA) δεν θα υπάρξει ποτέ διοργάνωση τύπου «κλειστής Super League».



«Η διαρκής αξία προκύπτει μόνο από την ενότητα, την ισορροπία και τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τους πάντες, όχι μόνο τους λίγους,» πρόσθεσε ο Τσέφεριν.



«Η UEFA δεν θα διοργανώσει ποτέ, ούτε θα ήθελε να διοργανώσει, μια λίγκα μόνο για 12 συλλόγους. Η UEFA θέλει τη συμμετοχή όλων. Θέλει αυτό το όνειρο να παραμείνει ζωντανό και, μαζί με την EFC, θα διασφαλίσουμε ότι το ποδόσφαιρό μας θα είναι ανοιχτό σε όλους και ότι κάθε ομάδα θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει τις κορυφαίες διοργανώσεις».



Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, Γκλεν Μικάλεφ, επαίνεσε την UEFA για τη στάση της ενάντια στη Super League και κατά της μεταφοράς εγχώριων αγώνων στο εξωτερικό παρότι παραχώρησε άδεια για δύο τέτοιους αγώνες φέτος.

«Η UEFA είχε ξανά δίκιο με την απόφασή της αυτή την εβδομάδα. Δείχνετε ηγεσία και ωριμότητα» είπε ο Μικάλεφ στη συνέλευση της EFC.



«Αλλά, πέρα από αυτό, στέλνετε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα: η ψυχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου βρίσκεται στους φιλάθλους, στις κοινότητές μας και στην ακεραιότητα του παιχνιδιού».



Η οργάνωση Football Supporters Europe ανακοίνωσε την προηγούμενη Δευτέρα:

«Καλούμε τη LaLiga και τη Serie A να ενεργήσουν προς το συμφέρον του ποδοσφαίρου και να αποσύρουν τα σχέδιά τους. Καλούμε τη FIFA να τηρήσει και να ενισχύσει τους ισχύοντες κανονισμούς της και να απορρίψει τις αιτήσεις για τη μεταφορά αυτών των εγχώριων αγώνων στο εξωτερικό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να γίνει το σωστό για τα σωματεία, τους παίκτες, τους αξιωματούχους, τους φιλάθλους και τις κοινότητες».