Μάνταλος: «Δεν νιώθω legend της ΑΕΚ - Legends είναι αυτοί στους 4 πυλώνες»! (vid)

Σε μια συγκλονιστική δήλωση προχώρησε ο Πέτρος Μάνταλος ο οποίος πρόσφατα συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με την φανέλα της ΑΕΚ και ρωτήθηκε αν νιώθει legend, απαντώντας πως μύθοι είναι αυτοί στους τέσσερις κολώνες και όχι αυτός!

Ο αρχηγός και ηγέτης της Ένωσης, που φιλοξενήθηκε στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time, κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση «πως νιώθεις που εισαι AEK legend από τώρα και όχι απλά ενας παίκτης που πέρασε απο την ομάδα» με τον ίδιο να απαντά κάνοντας κίνηση με το χέρι του πως «Legends έχω αυτούς που ειναι εκεί πέρα πάνω (σ.σ. στους πυλώνες)».

Θυμίζουμε πως οι «τέσσερις πυλώνες» αναφέρονται στους ποδοσφαιρικούς μύθους της ΑΕΚ: Στέλιο Σεραφείδη, Κώστα Νεστορίδη, Μίμη Παπαϊωάννου και Θωμά Μαύρο, οι οποίοι τιμήθηκαν με την τοποθέτηση των ονομάτων τους στους πυλώνες της «Αγιάς Σοφιάς».

Από εκεί και πέρα ο Πέτρος Μάνταλος αναφέρθηκε και στην εθνική λίγο πριν το κρίσιμο παιχνίδι με τη Σκωτία. Επίσης διαλέγει τον συμπαίκτη του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα ήθελε να έχει στην ΑΕΚ, ξεχωρίζει τον αγαπημένο του παίκτη από τη νέα γενιά, αποκαλύπτει το παιδικό του ίνδαλμα και μιλάει για τις 400 συμμετοχές που συμπλήρωσε με την «Ένωση».

