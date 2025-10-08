Πρώτος τραυματισμός στην καριέρα του Ντέσερς στην ποδοκνημική!

Ουδέποτε ο Ντέσερς είχε τραυματιστεί σε αστράγαλο ή στην ποδοκνημική όπως αποδεικνύει το ιστορικό του βάσει του transfermarkt.

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί για περίπου έναν μήνα τον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική και έτσι δεν μπορεί να υπολογίζεται για το επόμενο διάστημα από τον Χρήστο Κόντη.

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον πάντως, είναι το γεγονός ότι βάσει του transfermarkt, ο Νιγηριανός στράικερ δεν έχει τραυματιστεί ξανά στο συγκεκριμένο σημείο στην καριέρα του.

Γενικά όλα αυτά τα χρόνια είναι λίγοι οι τραυματισμοί που τον έχουν ταλαιπωρήσει, όπως και οι αγώνες που έχει αναγκαστεί να χάσει, με το μόνο πραγματικά μεγάλο διάστημα που έμεινε εκτός να είναι οι 96 ημέρες το 2019, για ένα ζήτημα στο γόνατο.

Στον επιγονατιδικό τένοντα ήταν και το πρόβλημα που τον άφησε εκτός για 6 αγώνες την σεζόν 2022-23, ενώ το ζήτημα που αντιμετώπισε φέτος στην Ρέιντζερς σχετιζόταν και πάλι με το γόνατο.

Όπως λοιπόν προκύπτει από τα στοιχεία του transfermarkt, ο αστράγαλος και η ποδοκνημική είναι σημεία στα οποία δεν είχε αντιμετωπίσει έως τώρα προβλήματα.

Δείτε το ιστορικό τραυματισμών του: