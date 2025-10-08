Σεμπάστιαν Λέτο: Η έκπληξη των πάγκων της Super League και τα «ραντάρ» από Πορτογαλία

Ο Αργεντινός τεχνικός της Κηφισιάς αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ανερχόμενους προπονητές στην ελληνική σκηνή και μαγνητίζει βλέμματα από τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

«Ο νέος είναι ωραίος», λέει ένα διαχρονικό σλόγκαν και στην περίπτωση του Σεμπάστιαν Λέτο αυτό ταιριάζει… γάντι.

Στα 39 του χρόνια, ο Αργεντινός τεχνικός δεν κάνει απλώς τα πρώτα βήματα στους πάγκους.

Χτίζει όνομα και… κεφάλαιο στο προπονητικό χρηματιστήριο, μετά από μια πλούσια ποδοσφαιρική καριέρα. Όσοι τον θυμούνται από Λίβερπουλ, Λανούς, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ασφαλώς και ξέρουν πως δεν ήταν…τυχαίος παίκτης.

Στην Κηφισιά, ο κόουτς - Λέτο κερδίζει πόντους και με το παραπάνω. Με τόλμη κι αρετή.

Η ομάδα του πορεύεται στη φετινή Super League, δείχνοντας χαρακτήρα ακόμα και απέναντι σε ομάδες του «Big-4».

Και πίσω από τις κάμερες, όσοι παρακολουθούν τη δουλειά του ξέρουν καλά: κάθε νίκη και κάθε καλά οργανωμένο παιχνίδι του συλλόγου των βορείων προαστίων, ταυτόχρονα ανεβάζει τη… μετοχή του Λέτο.

Η ηχηρή νίκη (3-2) επί Παναθηναϊκού δεν ήταν απλώς ένα αποτέλεσμα. Ήταν μήνυμα: η Κηφισιά του Λέτο, δεν φοβάται κανέναν.

Μάλιστα ο Νίκος Νιόπλιας δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει δημόσια ότι θα ήθελε να δει τον Λέτο να κατακτά το νταμπλ με τον Παναθηναϊκό. Ένα ξεκάθαρο, προσωπικό μήνυμα στον 39χρονο τεχνικό.

Κόντρα στην ΑΕΚ, η Κηφισιά έκανε πάλι αισθητή την παρουσία της. Έβγαλε τα…συκώτια στην Ένωση για να την κερδίσει με 3-2 στο φινάλε, δείχνοντας πως δεν είναι ένα «πυροτέχνημα», αλλά ένας σοβαρός – υπολογίσιμος αντίπαλος.

Κι ενώ κακά τα ψέματα πολλοί ήδη μιλούν για την μελλοντική…προαγωγή του κόουτς – Λέτο σε ελληνικό πάγκο, εσχάτως στην Πορτογαλία, που παραδοσιακά «σαρώνει» τα ποδοσφαιρικά…προϊόντα της χώρας μας, τα πρώτα θετικά reports για τον τεχνικό της Κηφισιάς έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν.

Κάποιοι λένε πως δεν θα αργήσει η στιγμή που θα υπάρξει έμπρακτο πορτογαλικό ενδιαφέρον κι αν αυτό συμβεί, δεν θα είναι καθόλου έκπληξη.