Ο Λίνεκερ «βλέπει» την Άρσεναλ πρωταθλήτρια – Άλλαξε γνώμη για τη Λίβερπουλ!

Ο Γκάρι Λίνεκερ θεωρεί πλέον ότι η Άρσεναλ θα κατακτήσει την Πρέμιερ Λιγκ, παρότι αρχικά είχε προβλέψει πως η Λίβερπουλ θα διατηρήσει τα «σκήπτρα» της.

Ο πρώην παρουσιαστής του Match of the Day και θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου μίλησε στο talkSPORT στο πλαίσιο της εκδήλωσης Legends of Football, όπου παραδέχθηκε πως άλλαξε άποψη για τη μάχη του τίτλου.

Ο Λίνεκερ, έχοντας δίπλα στον Άλαν Σίρερ είπε: «Στην αρχή της σεζόν πίστευα ότι θα το πάρει η Λίβερπουλ, αλλά τώρα αρχίζω να γέρνω προς την Άρσεναλ. Νομίζω ότι ο τίτλος θα κριθεί ανάμεσα σε αυτές τις δύο».



Ο Σίρερ, πάντως, παραμένει πιστός στους «Κόκκινους», προς το παρόν. Ο πρωταθλητής Πρέμιερ Λιγκ με τη Μπλάκμπερν δήλωσε: «Είπα Λίβερπουλ, και έχουν παιχτεί μόνο επτά-οκτώ αγώνες. Ρώτα με μετά από δώδεκα ματς, μπορεί να σου πω Άρσεναλ».



Σημειώνεται πως η Άρσεναλ προσπέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας την Λίβερπουλ με έναν βαθμό διαφορά, την στιγμή που η ομάδα του Άρνε Σλοτ προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες από Τσέλσι, Γαλατασαράι και Κρίσταλ Πάλας.