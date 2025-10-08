Ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό ο Τετέι

Ο Ανδρέας Τετέι αρέσει στον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση για την απόκτησή του.

Το πρόσωπο των ημερών στη Super League είναι ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ. Τα μεταγραφικά σενάρια αμέσως φούντωσαν και φαίνεται πως και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 24χρονου φορ.

Ο Τετέι συνδυάζει πολλά θετικά στοιχεία, καθώς πέρα από τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, την ταχύτητα και την έκρηξη που διαθέτει, λογίζεται ως Έλληνας στο ρόστερ.

Στον Ολυμπιακό παρακολουθούν την εξέλιξή του και φέτος είναι θεαματικό το ξεκίνημα που έχει κάνει στη σεζόν, ειδικά στα ματς με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Το αν θα γίνει κίνηση για την απόκτησή του θα φανεί το επόμενο διάστημα, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο 24χρονος δεν περνά απαρατήρητος.