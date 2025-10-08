Η ECA έγινε... EFC

Η ισχυρή Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων (ECA), υπό την προεδρία του Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, άλλαξε το όνομά της σε EFC (Ευρωπαϊκοί Ποδοσφαιρικοί Σύλλογοι), όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη κατά την έναρξη της γενικής συνέλευσής της στη Ρώμη.

«Αυτό το νέο όνομα αντικατοπτρίζει καλύτερα ποιον και τι αντιπροσωπεύει ο οργανισμός», εξήγησε ο φορέας, ο οποίος «συγκεντρώνει περισσότερους από 800 συλλόγους-μέλη από 55 έθνη».

«Η EFC συγκεντρώνει ανδρικούς και γυναικείους συλλόγους όλων των μεγεθών σε όλη την ήπειρο. Η αποστολή της: να βοηθήσει κάθε σύλλογο-μέλος να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι, συλλογικά, οι ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο των περιφερειακών και παγκόσμιων ποδοσφαιρικών αποφάσεων», συνεχίζει η δήλωση.

Στο δελτίο Τύπου της, η EFC εξηγεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει «υπερτριπλασιάσει τα μέλη της, τα οποία πλέον ξεπερνούν τους 800 συλλόγους», πως «έπαιξε ηγετικό ρόλο στην εξέλιξη των μορφών των διοργανώσεων» κι «ενίσχυσε τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές συνεργασίες της με την UEFA και τη FIFA, διασφαλίζοντας ότι η φωνή των συλλόγων επηρεάζει την εξέλιξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου».

Ενώ οι παίκτες διαμαρτύρονται για τη συσσώρευση αγώνων και τον φρενήρη ρυθμό του ημερολογίου, η πρώην ECA, ελκυσμένη από τα οικονομικά οφέλη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, υποστήριζε πάντα τη FIFA, η οποία διοργάνωσε την πρώτη έκδοση της διοργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες το περασμένο καλοκαίρι.