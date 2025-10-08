ΠΑΟΚ Β: «Ανοιχτά» ζητήματα και ελλείψεις ενόψει Καβάλας

Ο ΠΑΟΚ Β ταξιδεύει στην Καβάλα (12/10 16:00) με πολλά προβλήματα απουσιών ελέω διεθνών υποχρεώσεων - Η πιθανή 11άδα του Καραγεωργίου.

Ούτε έναν ούτε δύο αλλά τουλάχιστον εννιά διεθνείς μετράει ο ΠΑΟΚ Β του Νίκου Καραγεωργίου, με τα «κουκιά» να είναι μετρημένα ενόψει του Κυριακάτικου (12/10 16:00) αγώνα με την Καβάλα στο «Ανθή Καραγιάννη».

Ο Κάρελ Μούστμα βρίσκεται στις κλήσεις της Εθνικής Εσθονίας, ο Πάβελ Απιατσιόνακ στης Λευκορωσίας (Νέων), ενώ με την Ελπίδων της Κύπρου θα αγωνιστεί ο Λύσανδρος Παπαστυλιανού.

Στην Εθνική Ελπίδων κλήθηκαν οι Δημήτρης Μοναστηρλής και Κωνσταντίνος Πολυκράτης, ενώ με την Νέων θα αγωνιστούν τις προσεχείς μέρες Στάθης Μπελερής, Δημήτρης Μπαταούλας, Γιώργος Κοσίδης, Μπέντρι Ντούνγκα, Παύλος Τσιότας, Βασίλης Ελευθεριάδης, Θανάσης Παπανικόπουλος, Δημήτρης Μπέρδος, Ανέστης Μύθου.

Η πιθανή «ασπρόμαυρη» 11άδα

Ξεκινώντας από τη θέση του τερματοφύλακα, οι μοναδικοί διαθέσιμοι είναι οι Βασίλης Νικολακούλης και Βασίλης Τσιντσόλης, με τον πρώτο να ξεκινά ως βασικός απέναντι στους «Αργοναύτες».

Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται στην τετράδα της άμυνας και κυρίως στα «άκρα». Το δίδυμο των στόπερ Λούκας-Κωττάς φαντάζει το πιο πιθανό στην παρούσα φάση, με τον Αβράμπο να αποτελεί εναλλακτική επιλογή, στα δεξιά θα ξεκινήσει ο Καστίδης, ενώ στα αριστερά δεν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος «καθαρός» αριστερός μπακ.

Το δίδυμο Καλόγηρος-Τσοπούρογλου στα χαφ δύσκολα θα «χαλάσει», με τον Σνάουτσνερ να είναι διαθέσιμος, καθώς δεν κλήθηκε αυτή τη φορά από την Κ20 της Πολωνίας, ενώ στα «φτερά» οι επιλογές αυξάνονται, με τους Αδάμ, Χατσίδη, Τσιφούτη, Μπάλντε και Κανίς να «ερίζουν» για τις δύο διαθέσιμες θέσεις.

Στο υπάρχον ρόστερ του Δικεφάλου υπάρχουν μόνο δύο διαθέσιμοι σέντερ φορ, οι Γραββάνης και Γκιτέρσος και μένει να δούμε αν ο κόουτς Καραγεωργίου μείνει «πιστός» στο 4-4-2 ή τροποποιήσει το σύστημα ελέω των αρκετών απουσιών.

Ένα «κομβικό» παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ Β, ο οποίος παραμένει στα χαμηλά «στρώματα» της βαθμολογίας μετά τις τρεις ήττες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, με ένα ακόμα πολύ δύσκολο παιχνίδι να ακολουθεί στο Καυτανζόγλειο απέναντι στον Ηρακλή.