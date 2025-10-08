Ο ΠΑΟΚ «χτίζει» το δικό του manual σταθερότητας - Το SDNA ανοίγει τον «φάκελο» Λουτσέσκου!

Ακόμη και εν μέσω αναταράξεων, ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον δύο από την κορυφή της Λίγκας, έχοντας όμως καταγράψει «πρωτιές» σε αρκετές κατηγορίες, ενδεικτικό της δουλειάς του Δικεφάλου υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου - Που ξεχωρίζουν Μεϊτέ και Γιακουμάκης, το SDNA ανοίγει τον «φάκελο» και σας παρουσιάζει τα πεπραγμένα από την εκκίνηση της σεζόν!

Οι πρώτες έξι αγωνιστικές της Super League αποτελούν «παρελθόν» με τα στατιστικά να βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα για τους προπονητές και για τη συνολική λειτουργία. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί μία εκ των δύο που παραμένουν αήττητες (μαζί με την ΑΕΚ), βρισκόμενη στην κορυφή αρκετών επιμέρους στατιστικών κατηγοριών.

Ο ΠΑΟΚ σε σχέση με πέρσι

Ένας ΠΑΟΚ που βρίσκεται στη 2η θέση, στην οποία βρισκόταν και πέρσι στο ίδιο ακριβώς χρονικό σημείο, με μοναδική διαφορά αυτή του ενός βαθμού, καθώς φέτος μετράει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες - όντας αήττητος, ενώ τον περσινό Οκτώβριο μετρούσε ρεκόρ 4-1-1 και την ήττα από τον Άρη.

Μία εικόνα ελαφρώς βελτιωμένη για το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου όσον αφορά τη βαθμολογική συγκομιδή και ελαφρώς «κατώτερη» σε διαφορά τερμάτων (11-5 πέρσι VS 9-5 φέτος). Συμπληρώθηκε αισίως κάτι λιγότερο από τον μισό πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, με τη συνέχεια να είναι «καυτή» και χωρίς «ανάσες» δεδομένου πως ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.

Οι παίκτες που... σηκώνουν το βάρος

Το πρώτο δίμηνο της σεζόν ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να μετρά 13 παιχνίδια και συνολικά 1200 λεπτά. Μόνο τρεις παίκτες ξεπέρασαν τα 1000 λεπτά συμμετοχής (83% των αγώνων), ο λόγος για τους Παβλένκα, Μεϊτέ και Ζίβκοβιτς. Ο Γάλλος χαφ βρίσκεται στην «κορυφή» με 1073 λεπτά, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε όλα τα ματς της σεζόν έως τώρα.

Από κοντά και ο Τσέχος κίπερ, με 1065 λεπτά, έχοντας λείψει μόνο από το παιχνίδι στη Λιβαδειά, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Ο αρχηγός του Δικεφάλου, Αντρίγια Ζίβκοβιτς συμπληρώνει την τριάδα με 1005 λεπτά συμμετοχής, όντας παράλληλα μαζί με Μεϊτέ και Καμαρά οι μοναδικοί που δεν έχουν καταγράψει «απουσία». Ο Σέρβος εξτρέμ επέστρεψε και στα γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό, δείχνοντας να ανεβάζει ρυθμούς.

«Ασπρόμαυρη» κορυφή σε... κλεψίματα και κερδισμένες κατοχές στο αντίπαλο «τρίτο» του γηπέδου

Τα «κλεψίματα» είναι μία κατηγορία που δουλεύει συνεχώς τα τελευταία χρόνια το τεχνικό επιτελείο του Ρουμάνου τεχνικού, με τον Μεϊτέ να είναι πρώτος όσον αφορά τους παίκτες και τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της λίστας με 133 σε 6 αγώνες (πάνω από 22 ανά αγώνα).

Ακολουθούν στη 2η θέση Ολυμπιακός και Πανσερραϊκός με 113, ενώ τριψήφιος σε κλεψίματα μέχρι στιγμής είναι ο Αστέρας Τρίπολης με 111 που συμπληρώνει την πρώτη τετράδα.

Μία ακόμα κατηγορία που πρωταγωνιστούν οι ασπρόμαυροι είναι αυτή των κερδισμένων κατοχών στο αντίπαλο «τρίτο» του γηπέδου, δηλαδή κοντά στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή -ή και εντός αυτής-. Κάτι που αποδεικνύει την αποτελεσματική πίεση ψηλά (high press), στην οποία έχει βοηθήσει ως επί το πλείστον ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος έχει ξεκινήσει βασικός στα τέσσερα από τα έξι παιχνίδια του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.

Περίπου πέντε ανά παιχνίδι (4,8 για την ακρίβεια) και συνολικά 29 κερδισμένες κατοχές για τους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου, οι οποίες δίνουν το.. δικαίωμα για άμεση επίθεση και είσοδο στην αντίπαλη περιοχή.

Πρωταγωνιστής σε δημιουργία ευκαιριών και επαφές στην αντίπαλη περιοχή

Εκ των πρωταγωνιστών σε δύο ακόμα κατηγορίες ο Δικέφαλος. Όσον αφορά τη δημιουργία ευκαιριών, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 3η θέση της λίστας σε απόσταση «αναπνοής» από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Στην κορυφή η Ένωση με 103 ευκαιρίες, ενώ ακολουθούν οι Πειραιώτες με 99 και οι Θεσσαλονικείς με 97.

Κάτι παραπάνω από 16 τελικές «φτιάχνουν» οι παίκτες των ασπρόμαυρων στις έξι πρώτες αγωνιστικές της Super League, δείχνοντας αρκετά δημιουργικοί, παρόλα αυτά αναποτελεσματικοί.

Τρίτος και στις επαφές στην αντίπαλη περιοχή ο Δικέφαλος του Ραζβάν Λουτσέσκου πίσω από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Στις 196 οι παίκτες του Νίκολιτς, με τους ερυθρόλευκους στις 185 και τους Θεσσαλονικείς να έχουν μία λιγότερη (184). Η στατιστική αυτή κατηγορία υποδεικνύει ότι η Ένωση μπαίνει συχνότερα στην περιοχή, αλλά οι ασπρόμαυροι δημιουργούν και παράγουν παραπάνω (xGoals).