Πιλάβιος: «Κεφαλαιώδες το γήπεδο για τον Παναθηναϊκό - Έχει αδικηθεί ο Αλαφούζος» (vid)

Ο Σοφοκλής Πιλάβιος φιλοξενήθηκε στη σημερινή εκπομπή (8/10) «Center Fox» στο κανάλι της Foxbet και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του τέθηκαν από τον Βασίλη Βέργη και τη Γεωργιάννα Σιώμου.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά και στα θέματα του Παναθηναϊκού, απαντώντας στο αν τον προσέγγισε η ΠΑΕ.

Ο Σοφοκλής Πιλάβιος χαρακτήρισε κεφαλαιώδες ζήτημα το γηπεδικό για τον Παναθηναϊκό. Τι είπε για τον Γιάννη Αλαφούζο και το γεγονός ότι έχει αδικηθεί από τους φιλάθλους της ομάδας.

Τα θέματα του Παναθηναϊκού

«Δε πιστεύω ότι το πρόβλημα του μέσου Παναθηναϊκού είναι αν θα έρθει ο Πιλάβιος ή ο Μπαλντίνι. .Το ενδιαφέρει αν θα πάει καλά η ομάδα. Ο φίλαθλος θέλει να βλέπει αποτελέσματα. Το πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα είναι θέμα της διοίκησης. Αν η διοίκηση κάνει σωστές κινήσεις, τότε θα πάει καλά η ομάδα.

Υπάρχουν και πολλοί εξωγενείς παράγοντες, που κανείς δεν λαμβάνει υπόψιν. Και κάτι άλλο. Το κεφαλαιώδες θέμα λέγεται γήπεδο. Δε νοείται ομάδα που πρωταγωνιστεί ή θέλει να πρωταγωνιστήσει να μην έχει γήπεδο. Δεν γίνεται πουθενά στην Ευρώπη.

Δεν παίζει κανένα ρόλο αν με προσέγγισε ή όχι ο Παναθηναϊκός. Καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Για να γίνεται αναφορά σε όλο τον Τύπο, από κάπου αυτό προέκυψε. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το επιβεβαιώσω ή θα το διαψεύσω.

Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δε λύνεται με αλλαγή ιδιοκτησίας. Λύνεται με συντονισμένες ενέργειες και ομαδική προσπάθεια. Η φυσική θέση του Παναθηναϊκού δεν είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να χαίρεται ο κόσμος και να κάνει πορεία στην Ευρώπη, αυτές που έκανε παλιά. Και φυσικά να πάρει και το πρωτάθλημα. Δεν είμαι αρμόδιος να πω εγώ γιατί δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έχει για μένα αδικηθεί από τους φιλάθλους. Αν αναλογιστεί κανείς τα χρήματα που έχει δαπανήσει. Έβγαλε κάποια λεφτά από τη τσέπη του για να σώσει τον Παναθηναϊκό το 2012. Εγώ πιστεύω ότι και ο ίδιος δεν το επικοινωνεί όπως έπρεπε. Έχει ξοδέψει απίθανα χρήματα. Και πρέπει ο κόσμος να το σεβαστεί.

Χρειάζεται η μεγιστοποίηση των εσόδων και αλλαγή level της ομάδας λόγω αυτών των εσόδων. Δε σημαίνει όμως ότι θα πάω να πάρω τον Ρονάλντο»

Η προσπάθεια της Εθνικής

«Η Εθνική έχει απίστευτο ταλέντο, έχει πολύ καιρό να βρεθεί φουρνιά με τόσο ταλέντο μαζεμένο. Είναι νεανική ομάδα που πρέπει να θωρακιστεί. Δεν υπάρχει «φταίω» για το ότι δεν έχει πάει τα τελευταία χρόνια σε μεγάλη διοργάνωση, πρέπει να δούμε πόσες φορές συνολικά έχει πάει η Εθνική. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι και οι φορές που πήγαμε ήταν μεγάλες υπερβάσεις.

Πρέπει να σκεφτούμε πόσες διοικήσεις έχουν αλλάξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουν περάσει οκτώ πρόεδροι, δεν υπήρχε σταθερότητα. Νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, από άποψη τοξικότητας.

Αισθάνομαι ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι εκεί για τα παιδιά. Δίνω credit στην Ομοσπονδία που ψάχνεται και δίνει ευκαιρίες σε παίκτες, ακόμα και από τις μικρότερες ομάδες.

Έπραξε σωστά η Ομοσπονδία που ανανέωσε τον Γιοβάνοβιτς. Το Μουντιάλ δεν είναι απλό. Δεν είναι δυνατόν μια τόσο νεανική ομάδα να την ξαναχαλάσουμε, ακόμα και σε περίπτωση αποτυχίας στα προκριματικά».