Φάμπιο: Βασικός στα 45 του με τη Φλουμινένσε – Αγγίζει τα 1.400 ματς καριέρας!

Ο αειθαλής Φάμπιο συνεχίζει να γράφει ιστορία! Στην αναμέτρηση της Φλουμινένσε με την Ατλέτικο Μινέιρο (3-0) στις 4 Οκτωβρίου, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας αγωνίστηκε σε ηλικία 45 ετών και έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος.

Με 1.391 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο, ο Φάμπιο παραμένει ένας ζωντανός θρύλος κάτω από τα δοκάρια. Έκανε το ντεμπούτο του το 1997 και, 28 χρόνια μετά, εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με την ανθεκτικότητα του.

Από το 2022, όταν αποκτήθηκε από τη Φλουμινένσε, έχει καθιερωθεί ως βασικός. Μόνο στη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 25 συμμετοχές, με 31 γκολ παθητικό και 8 clean sheets, αποδεικνύοντας πως η ηλικά είναι απλά ένας αριθμός.

Σύμφωνα με το βιβλίο Γκίνες, το παγκόσμιο ρεκόρ συμμετοχών εξακολουθεί να ανήκει στον θρυλικό Άγγλο πορτιέρε Πίτερ Σίλτον, ο οποίος ολοκλήρωσε την 31χρονη καριέρα του με 1.396 αγώνες. Ο Φάμπιο, ωστόσο, δείχνει αποφασισμένος να ξεπεράσει αυτό το εντυπωσιακό νούμερο.