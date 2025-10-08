ΑΕΚ: Αντίδραση, χαρακτήρας, μέταλλο αλλά και… ανορθογραφίες

Η ΑΕΚ έχει να κρατήσει πράγματα από το διπλό στο Περιστέρι, έχει όμως να δει παράλληλα και το πως «χτυπήθηκε» από την Κηφισιά.

Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά απ’ αυτό της ευρωπαϊκής πρεμιέρας στο Τσέλιε, που η Ένωση έδειξε αδιάβαστη απέναντι στο τακτικό πλάνο του αντιπάλου. Ο τρόπος που χτυπήθηκε στη Σλοβενία στο πρώτο παιχνίδι της League Phase του UEFA Conference League, συγκριτικά με αυτόν στο Περιστέρι, διαφέρει...

Στη Σλοβενία, το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τον Δικέφαλο, προηγήθηκε νωρίς, είχε στον αγωνιστικό χώρο ποδοσφαιριστές τακτικά συνεπής και τρία χαφ (Γκρούγιτς, Πινέδα, Μαρίν) που θα μπορούσαν να γεμίσουν τον άξονα και να παρουσιάσει η ομάδα μια κόμπακτ εικόνα, όμως αυτό δεν συνέβη ποτέ στη διάρκεια του 90λεπτου.

Η ΑΕΚ, έδειξε ανήμπορη να ματσάρει το επιθετικό πλάνο της Τσέλιε - ακόμα κι όταν ήταν ήταν στο δικό της μισό - πολύ απλά γιατί δεν είχε τακτική συνέπεια και συνοχή με αποτέλεσμα οι Σλοβένοι να δημιουργούν καταστάσεις, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην μπορεί να βρει απαντήσεις για να διορθώσει τα πράγματα, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά φέτος.

Στο Περιστέρι τώρα, τουλάχιστον στο πρώτο 45λεπτο, η ΑΕΚ έκανε, όλα όσα θα έπρεπε να αποφύγει να κάνει, απέναντι σε μια ομάδα που είναι τούτη την ώρα που μιλάμε, η πιο καλά δουλεμένη και αποτελεσματική στο τρανζίσιον. Οι ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς έπεσαν στην παγίδα, έδωσαν χώρους στον αντίπαλο και με τα εύκολα λάθη στις μεταβιβάσεις προσέφεραν απλόχερα σε Τετέι-Παντελίδη όλες αυτές τις προϋποθέσεις που είχαν ονειρευτεί και σχεδιάσει μαζί με τον Λέτο για να τρυπήσουν την κιτρινόμαυρη άμυνα με ταχύτητα στην αντεπίθεση.

Όλες οι ευκαιρίες που δημιούργησε η Κηφισιά έχουν συμβεί με τρόπο καρμπόν. Και όχι με πάνω από δυό-τρεις ποδοσφαιριστές. Κύριοι εκφραστές, ήταν προφανώς ο Τετέι αλλά και οι Παντελίδης-Πόμπο. Τρεις ποδοσφαιριστές αρκούσαν για να κάνουν τη ζημιά. Με την ΑΕΚ να παρουσιάζεται ευάλωτη ανασταλτικά για δεύτερο σερί παιχνίδι. Δείχνοντας με τακτική ασυνέπεια που δεν μας είχε συνηθίσει.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεδομένα έχει εντοπίσει αυτές τις… ανορθογραφίες. Στο Περιστέρι μάλιστα, πρ’ ότι η ομάδα του έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές, μπόρεσε στο μέτρο του δυνατού να τις διορθώσει. Πήρε μεγάλες και κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις που εμπεριείχαν ρίσκο όμως του βγήκαν. Και δικαιώθηκε στο 100%, όχι μόνον για το γεγονός ότι η ΑΕΚ γύρισε το παιχνίδι αλλά και για τον τροπο που το έκανε.

Το πλάνο ήταν να παίξει με Πιερό-Γιόβιτς δίδυμο και ποδοσφαιριστές πίσω τους και δίπλα τους καλούς με την μπάλα στα πόδια (όπως οι Κουτέσα, Ζοάο Μάριο για παράδειγμα) για να μπορέσουν να τους ταΐσουν όπως και έγινε. Η Ένωση, πρέπει να λοιπόν να κρατήσει αυτήν την αντίδραση, αυτόν τον χαρακτήρα και αυτό το μέταλλο. Παράλληλα θα πρέπει να πιστωθεί στον προπονητή ο τρόπος που γύρισε το παιχνίδι, όπως θα πρέπει να αναγνωριστεί και στον Λούκα Γιόβιτς ότι η κλάση του ήταν αυτή που καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό το ματς, όμως μέσα σε όλα αυτά η ΑΕΚ θα πρέπει να δει και τις… ανορθογραφίες της. Θα πρέπει τακτικά, να επιστρέψει στην σταθερότητα και την συνέπεια που μας είχε δείξει μέχρι και πριν παίξει στη Σλοβενία.

Διότι είναι δεδομένο πως αυτή η ευάλωτη εικόνα αν συνεχιστεί, θα φέρει σοβαρά ζητήματα με την επανέναρξη. Εκεί όπου μην ξεχνάμε πως η Ένωση, από την πρώτη εβδομάδα κι όλας, έχει να αντιμετωπίσει πρόγραμμα-φωτιά, με ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια - Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης και ενδιάμεσα, τελικό με την Αμπερντίν την Πέμπτη στην ΟΠΑΠ Arena. Όλα αυτά, μέσα σε επτά ημέρες! Η διακοπή ήρθε στο κατάλληλο σημείο για την ΑΕΚ προκειμένου ο Νίκολιτς να κάνει έναν απολογισμό, να κρατήσει τα θετικά και να διορθώσει πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν και του ίδιου καθόλου.