Χάρι Μαγκουάιρ: Αναβλήθηκε για τέταρτη φορά η δίκη του, πέντε χρόνια μετά τη σύλληψή του!

Η επανεκδίκαση της υπόθεσης του Χάρι Μαγκουάιρ επί ελληνικού εδάφους αναβλήθηκε για τέταρτη φορά, πέντε χρόνια μετά τη σύλληψη του αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας στη Μύκονο.

Η πολυαναμενόμενη ακρόαση επρόκειτο να ξεκινήσει στη Σύρο το πρωί της Τετάρτης (8/10), και η ομάδα υπεράσπισης του Μαγκουάιρ βρισκόταν ήδη στο δικαστήριο έτοιμη να καθαρίσει το όνομά του, όμως η υπόθεση αναβλήθηκε ξανά, αυτή τη φορά για τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

Υπάρχει πάντως η πιθανότητα να μην φτάσει ποτέ σε δίκη, καθώς το αδίκημα στην Ελλάδα παραγράφεται μετά από οκτώ χρόνια, δηλαδή τον Αύγουστο του 2028.



Ο Μαγκουάιρ, που δεν ήταν υποχρεωμένος να παρευρεθεί αυτοπροσώπως, συνελήφθη το καλοκαίρι του 2020 έπειτα από συμπλοκή κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στο νησί των Κυκλάδων, ενώ καταδικάστηκε για επίθεση σε αστυνομικό και απόπειρα δωροδοκίας.

Στον διεθνή άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 21 μηνών με αναστολή, όμως η καταδίκη αναιρέθηκε αυτόματα μετά την έφεση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Η επανεκδίκαση έχει ήδη αναβληθεί τρεις φορές. Την πρώτη φορά τον Μάιο του 2023, επειδή ο συνήγορος υπεράσπισης του Μαγκουάιρ δεν ήταν διαθέσιμος. Τη δεύτερη τον Φεβρουάριο του 2024, λόγω της απεργίας των Ελλήνων δικηγόρων. Και την τρίτη τον Μάρτιο του 2024.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής, εκμεταλλευόμενος την διακοπή λόγω εθνικών ομάδων περνά αυτή την περίοδο οικογενειακές διακοπές, καθώς δεν κλήθηκε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, για τους αγώνες με την Ουαλία και τη Λετονία.

Ο Μαγκουάιρ δεν έχει αγωνιστεί με την εθνική Αγγλίας εδώ και 13 μήνες, από τότε δηλαδή που επιλέχθηκε από τον υπηρεσιακό τεχνικό Λι Κάρσλι για το ματς με την Ιρλανδία τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.