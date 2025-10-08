Πανιώνιος: Καμπάνα από FIFA για Αραμπούλι

Ένα χρέος από τα παλιά έρχεται να… απειλήσει τον Πανιώνιο.

Η FIFA δικαίωσε την προσφυγή του Μπατσάνα Αραμπούλι για τα δεδουλευμένα του από τη σεζόν 2019-2020 που αγωνίστηκε στην ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Ο 31χρονος Γεωργιανός επιθετικός διεκδίκησε τα χρήματά του και η Παγκόσμια Ομοσπονδία αναγνώρισε τη διαδοχή και ζητά από την τωρινή ΠΑΕ να καταβάλει στον παίκτη 30.000 ευρώ για τις παλιές οφειλές και 5.000 ευρώ σε πέναλτι.

Η απόφαση της FIFA ελήφθη στις 23 Σεπτεμβρίου και ο Πανιώνιος έχει 45 ημέρες να τακτοποιήσει την οφειλή, αλλιώς θα του επιβληθεί απαγόρευση μεταγραφών για τρεις περιόδους.

Η διοίκηση του Κώστα Ρούπτσιου αναμένεται να τακτοποιήσει το χρέος που προέκυψε από το παρελθόν, για να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα στις μεταγραφές στη συνέχεια.