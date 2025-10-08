Το μήνυμα του πιλότου στην πτήση για Γλασκώβη: «Καλή επιτυχία Εθνική Ελλάδας» (vid)

Ο πιλότος της πτήσης της Εθνικής για Γλασκώβη έδωσε τις ευχές του για καλή επιτυχία.

Στη Γλασκώβη βρίσκεται η Εθνική ομάδα, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στην Κοπεγχάγη για το κυριακάτικο ματς με τη Δανία.

Η αποστολή της «γαλανόλευκης» αναχώρησε χθες για τη Σκωτία και πριν από την απογείωση, ο πιλότος έστειλε τις δικές του ξεχωριστές ευχές.

«Ιδιαίτερη τιμή για εμάς σήμερα αποτελεί η παρουσία σας. Ολόκληρη η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό σας και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο επικείμενο αγώνα. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη και ασφαλή πτήση και να επιστρέψετε με τη νίκη. Καλή επιτυχία Εθνική Ελλάδας», ήταν το μήνυμα του πιλότου στους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.