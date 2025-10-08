Η ΑΕΛ Novibet δήλωσε τιμωρημένους τους Ατανάσοφ και Σαγάλ στο ματς με τον Ολυμπιακό!

Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στις τάξεις των οπαδών η επιλογή της ΑΕΛ Novibet να εκτίσουν και οι δύο τιμωρημένοι λόγω κίτρινων καρτών, στο προσεχές ματς με τον Ολυμπιακό.

Χωρίς τους Άνχελο Σαγάλ και Γιάνι Ατανάσοφ θα αγωνιστεί η ΑΕΛ Novibet στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στo AEL FC Arena, αμέσως μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Οι «βυσσινί» αποφάσισαν να δηλώσουν σε αυτό το ματς τους δύο παίκτες που συμπλήρωσαν κάρτες κόντρα στον Ατρόμητο.

Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΛ δεν θα έχει δύο επιθετικούς κόντρα στον Ολυμπιακό, αν και επιστρέφει ο Γιάννης Πασάς που εξέτισε την ποινή του. Ωστόσο η απόφαση για Σαγάλ και Ατανάσοφ δεν έγινε δεκτή χωρίς... μουρμούρα από τους οπαδούς.