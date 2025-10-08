Καταγγελία κατά του Παυλίδη κάνει η Πόρτο, για αγκωνιά στον Γκάμπρι Βέιγκα

Η Πόρτο θα καταθέσει καταγγελία για μια αγκωνιά του Παυλίδη στον Γκάμπρι Βέιγκα, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με την Μπενφίκα.

Το ντέρμπι της Πόρτο με την Μπενφίκα έληξε 0-0, αλλά το τρίτο ημίχρονο παίζεται… ακόμα. Οι «δράκοι» θα κάνουν καταγγελία κατά του Βαγγέλη Παυλίδη για μια αγκωνιά που έριξε στον Γκάμπρι Βέιγκα, η οποία δεν έγινε αντιληπτή από τον διαιτητή ή το VAR.

O πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας-Μπόας λίγο πριν το ετήσιο γκαλά της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου σε δηλώσεις του ανέφερε τα εξής:

«Θεωρώ ότι η επίθεση του Παυλίδη είναι πιο σοβαρή από το πέναλτι (που δεν δόθηκε στις καθυστερήσεις) στον Ντενίζ Γκιούλ. Αυτό το πέναλτι έπρεπε να δοθεί, και κατά τη γνώμη μου, το VAR απέτυχε σε όλα, γιατί έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή να το αναλύσει. Λυπάμαι που δεν έγινε. Η επίθεση του Παυλίδη ήταν σοβαρή, βίαιη και θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρότερη ζημιά στον παίκτη μας. Η Πόρτο θα καταθέσει καταγγελία».

André Villas-Boas teceu duras críticas à arbitragem do clássico, liderada por Miguel Nogueira e que contou com Bruno Esteves no VAR e anuncia queixa por «agressão de Pavlidis». ⚽#FCPorto #VillasBoas pic.twitter.com/2IFavFOL2v — A BOLA (@abolapt) October 8, 2025

Ο 25χρονος διεθνής Έλληνας φορ φέρεται να έχει χτυπήσει με τον αγκώνα τον Γκάμπρι Βέιγκα στην πλάτη ή στον αυχένα, σε μια φάση μέσα στον αγώνα, και η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο των δικαστηρίων.