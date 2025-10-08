Χέντερσον: «Δεν είμαι απλώς εμψυχωτής, εξακολουθώ να παίζω σε υψηλό επίπεδο»

Ο Τζόρνταν Χέντερσον απάντησε στους επικριτές της παρουσίας του στην εθνική Αγγλίας, τονίζοντας πως δεν βρίσκεται στην ομάδα «για να εμψυχώνει από τον πάγκο», αλλά επειδή συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

Ο 35χρονος μέσος είχε μείνει εκτός εθνικής για 16 μήνες, πριν ο Τόμας Τούχελ τον επαναφέρει τον περασμένο Μάρτιο στην πρώτη αποστολή που ανακοίνωσε ως ομοσπονδιακός τεχνικός. Ο Γερμανός είχε χαρακτηρίσει τον Χέντερσον «serial winner», υπογραμμίζοντας τις ηγετικές του ικανότητες.

Έκτοτε, ο πρώην αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές με την Αγγλία και συμπεριλήφθηκε ξανά στα φιλικά με την Ουαλία και στα προκριματικά του Μουντιάλ απέναντι στη Λετονία.

«Έχω αποδείξει τι μπορώ να κάνω για την Αγγλία όλα αυτά τα χρόνια και εξακολουθώ να παίζω σε υψηλό επίπεδο. Ο κόσμος μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει - τα μέσα ενημέρωσης ή όποιος άλλος», δήλωσε ο Χέντερσον.

«Οι πιο σημαντικοί άνθρωποι είναι ο προπονητής, το τεχνικό επιτελείο και οι συμπαίκτες. Αν με ρωτήσεις αν είμαι “ cheerleader” εδώ, ρώτα τους. Δεν νομίζω ότι ένας από τους καλύτερους προπονητές της Ευρώπης θα με επέλεγε μόνο γι’ αυτό.

Είμαι εδώ για να αποδίδω - είτε στις προπονήσεις, είτε μέσα στο γήπεδο. Ο κύριος ρόλος μου είναι να βοηθώ την ομάδα με την απόδοσή μου».

Ο Χέντερσον επέστρεψε φέτος στην Premier League ύστερα από διετή απουσία, έχοντας φύγει από τη Λίβερπουλ το 2023 για την Αλ Ετιφάκ της Σαουδικής Αραβίας - μια κίνηση που είχε επικριθεί έντονα και διήρκεσε μόλις έξι μήνες, πριν ενταχθεί στον Άγιαξ.

Αναφερόμενος στα τελευταία δύο χρόνια της καριέρας του, πρόσθεσε:

«Αν ρωτήσεις πολλούς ποδοσφαιριστές που άφησαν έναν σύλλογο όπου έπαιζαν για χρόνια - όχι μόνο τη Λίβερπουλ - θα σου πουν ότι ήταν δύσκολο. Με τον καιρό τα πράγματα αλλάζουν, προχωράς.

Ήταν ίσως η πιο δύσκολη περίοδος για μένα... Ίσως, εκ των υστέρων, να έπαιρνα διαφορετικές αποφάσεις. Μπορεί να σκεφτείς “ θα μπορούσα να το είχα κάνει αλλιώς”, αλλά υπήρχαν λόγοι για όλα και δεν ήταν από παρόρμηση. Τελικά, όλο αυτό με έκανε πιο δυνατό».