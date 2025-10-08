Η Τότεναμ συζητά με τον Τερ Στέγκεν

Η Τότεναμ στράφηκε στη λύση του Αντρέ Τερ Στέγκεν, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα της Βαρκελόνης «Sport».

Η ομάδα του Λονδίνου ψάχνει για έναν έμπειρο τερματοφύλακα και το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ξεκίνησε επαφές με τον ατζέντη του 33χρονου Γερμανού, ο οποίος θέλει να φύγει από την Μπαρτσελόνα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ετσι η ομάδα του Τόμας Φρανκ, ο οποίος ψάχνει για μια ακόμη αξιόπιστη λύση για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, εκτός του Βικάριο, και στράφηκε στον Τερ Στέγκεν.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Γερμανίας έχει μεν συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, αλλά μετά την απόκτηση του Ζοάν Γκαρσία από την Εσπανιόλ δεν θα είναι βασικός τη νέα σεζόν στην πρωταθλήτρια Ισπανίας και συζητά πλέον τη μετακίνηση του στην Premier League.

