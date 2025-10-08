Λουκάκου: Φήμες πως συμφώνησε με την Άντερλεχτ για το επόμενο καλοκαίρι

Δεδομένο θεωρούν στο Βέλγιο πως Ρομέλου Λουκάκου θα επιστρέψει το επόμενο καλοκαίρι για να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που τον ανέδειξε, την Αντερλεχτ, όπως σχετικά υποστηρίζει και η εφημερίδα «Het Nieuwsblad».

Ο 31χρονος διεθνής φορ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά του βήματα από τις ακαδημίες της ομάδας των Βρυξελλών το 2006 και τρία χρόνια αργότερα ανέβηκε στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 16 ετών, για να μεταγραφεί το 2011 στην Τσέλσι και ν' αρχίσει η διεθνή καριέρα του.

Αγωνίστηκε σε Εβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόμα, Ιντερ, ενώ τώρα έχει συμβόλαιο με τη Νάπολι έως το 2027. Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως μετά το Μουντιάλ το καλοκαίρι του 2026 ο Λουκάκου έχει αποφασίσει να επιστρέψει στη χώρα του για να κλείσει την καριέρα του εκεί όπου άρχισαν όλα, στην Αντερλεχτ.