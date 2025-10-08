Ο Βραζιλιάνος διεθνής Έβερτον Ριμπέιρο έκανε επέμβαση σε καρκίνο του θυρεοειδούς

Ο Βραζιλιάνος διεθνής Έβερτον Ριμπέιρο, μέσος της Μπαΐα, ανακοίνωσε την Τρίτη (7/10) μέσω των social media ότι πάσχει από καρκίνο του θυρεοειδούς, προκαλώντας κύμα συμπαράστασης από φιλάθλους και συλλόγους.

Ο 36χρονος, που αγωνίστηκε με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, διευκρίνισε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα (6/10).

«Όλα πήγαν καλά, δόξα τω Θεώ. Αναρρώνω με πίστη και με τη στήριξη της οικογένειάς μου και όλων εσάς», ανέφερε στο μήνυμά του προς τους φιλάθλους.

Ο Ριμπέιρο είχε αγωνιστεί την Κυριακή (5/10) με τη Μπαΐα στη νίκη 1-0 επί της Φλαμένγκο, της ομάδας με την οποία κατέκτησε δύο φορές το Κόπα Λιμπερταδόρες.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας (CBF) του εξέφρασε «όλη τη δύναμη και τη θετική ενέργειά της», ενώ αρκετοί βραζιλιάνικοι σύλλογοι - ανάμεσά τους και η Φλαμένγκο - έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.