Τι αποτελέσματα θα φέρει η Eθνική σε Σκωτία και Δανία;

Τις Σκωτία και Δανία αντιμετωπίζει εκτός έδρας η Εθνική ομάδα και καλείται να πάρει βαθμούς που θα την κρατήσουν στον δρόμο για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026. Εσείς τι αποτελέσματα εκτιμάτε ότι θα φέρει η Ελλάδα;

Στη μάχη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ρίχνεται και πάλι η Εθνική ομάδα, έχοντας δύσκολες εκτός έδρας αποστολές με Σκωτία και Δανία. Η νίκη επί της Λευκορωσίας έφερε ενθουσιασμό, αλλά η ήττα από τη Δανία έφερε απότομη προσγείωση για τους διεθνείς μας, που καλούνται να κάνουν το καλύτερο στα δύο προσεχή παιχνίδια.

Εσείς τι λέτε ότι θα κάνει η Εθνική ομάδα σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις;

Την Πέμπτη, η Ελλάδα αντιμετωπίζει στη Γλασκώβη τη Σκωτία, εκεί που τον περασμένο Μάρτιο πήρε μια σπουδαία νίκη που της έδωσε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Και οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλούνται να επαναλάβουν εκείνο τον θρίαμβο, για να εδραιωθούν στη δεύτερη θέση του ομίλου.

Την Κυριακή, το παιχνίδι με τη Δανία στην Κοπεγχάγη είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, με τη «γαλανόλευκη» να πρέπει να εμφανιστεί πιο διαβασμένη και πιο έτοιμη για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.