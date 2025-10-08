Μια αγωνιστική κεκλεισμένων στην Ηλιούπολη

Μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών επιβλήθηκε στην Ηλιούπολη από τη ΔΕΑΒ, για ρίψη κροτίδας στο παιχνίδι με το Αιγάλεω. Η ποινή θα εκτιθεί στο ματς της 6ης αγωνιστικής με την Ελλάς Σύρου.

Αναλυτικά:

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

1) Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά Συμβάντων της Αστυνομίας,

β) την Έκθεση Παρατηρητή και το Φύλλο Αγώνα της Super League 2,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ, που διεξήχθη στις 04/10/2025 στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης, για το πρωτάθλημα της Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 και ειδικότερα πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του ανωτέρω αγώνα, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας έριψαν κροτίδα από την κερκίδα προς τον αγωνιστικό χώρο, καθόν χρόνον οι διαιτητές του αγώνα και οι παίκτες των ομάδων εισέρχονταν εντός αυτού,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 40/2025 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 10 του ν. 5085/2024.

