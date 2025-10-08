Ολυμπιακός: Φουλάρει ο Γιάρεμτσουκ – Πιθανή η επιστροφή του με ΑΕΛ

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ προπονείται κανονικά και ανεβάζει ρυθμούς για να επιστρέψει στη δράση.

Από τις αρχές Αυγούστου έχει τεθεί νοκ άουτ ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, καθώς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στη γάμπα κατά την προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Ο Ουκρανός φορ βρέθηκε στα πιτς και στο προηγούμενο παράθυρο των εθνικών, πήγε στην πατρίδα του για συμβουλευτεί γιατρούς και φυσιοθεραπευτές.

Τις τελευταίες μέρες, πάντως, έχει μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και ο στόχος του είναι να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση. Στόχος είναι να μπορέσει να βρεθεί στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» στο προσεχές παιχνίδι με την ΑΕΛ και σιγά-σιγά να μπει στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για τις απαιτητικές υποχρεώσεις των Πειραιωτών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι υπόλοιποι τραυματίες, Ροντινέι, Ρέτσος, Στρεφέτσα και Γκαρθία βρέθηκαν και χθες στον Ρέντη για να ακολουθήσουν τα προγράμματά τους, με την κατάσταση των τριών τελευταίων να μην εμπνέει μεγάλη ανησυχία.