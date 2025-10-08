Κατάντια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Οι παίκτες θα πλένουν μόνοι τους τις φανέλες τους!

Απίστευτες καταστάσεις ζουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λόγω των μαζικών απολύσεων της διοίκησης.

Πρωτόγνωρα πράγματα βιώνουν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λόγω της πολιτικής… λιτότητας που έχει επιβάλει η διοίκηση για να μειωθούν τα έξοδα. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει μαζικές απολύσεις και το προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, οι παίκτες της πρώτης ομάδας θα πλένουν μόνοι τους τον ρουχισμό τους, αφού δεν υπάρχουν πλέον υπάλληλοι να το κάνουν. Το ίδιο ισχύει για τον προπονητή Ρούμπεν Αμορίμ και το επιτελείο του.

Αποκαλυπτικό της τραγικής κατάστασης που επικρατεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι και το περιστατικό που έλαβε χώρα σε αγώνα της Κ13 με την Έβερτον. Οι νεαροί παίκτες των «κόκκινων διαβόλων» έπαιξαν με το σήμα της Έβερτον, διότι δεν είχαν αρκετά ζευγάρια κάλτσες και σορτσάκια και αναγκάστηκαν να πάρουν δανεικά μερικά από τους αντιπάλους.