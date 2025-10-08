Τρελαίνει και την Ευρώπη ο Λεβαδειακός: Εκ των κορυφαίων επιθέσεων στη Γηραιά Ήπειρο

Εντυπωσιακό ξεκίνημα έχει πραγματοποιήσει ο Λεβαδειακός στη φετινή Super League. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις της, τόσο όσον αφορά στη συγκομιδή βαθμών όσο, κυρίως, αναφορικά με την αποτελεσματικότητά της μπροστά στην αντίπαλη εστία.

Οι Βοιωτοί έχουν σημειώσει 16 γκολ σε έξι (6) αγωνιστικές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2025/26), επίδοση που τους δίνει το «παράσημο» της πιο παραγωγικής επίθεσης στη Super League, μέχρι στιγμής. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 14 τέρματα ενεργητικό και με 11 η Κηφισιά ενώ αρκετά πιο πίσω είναι οι υπόλοιπες ομάδες του «Big-5» - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν από εννέα (9), ο Παναθηναϊκός επτά (7) κι ο Άρης έξι (6).

Ο Λεβαδειακός έχει συγκεντρώσεις 10 βαθμούς στο διάστημα αυτό και βρίσκεται στην τέταρτη θέση, έχοντας την καλύτερη επίθεση. Δεν είναι, όμως, η μοναδική περίπτωση ομάδας που, παρά την άκρως αποτελεσματική γραμμή κρούσης, δεν κάθεται στην κορυφή του εγχώριου πρωταθλήματος.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρουσιάζει τις κορυφαίες επιθέσεις στα 30, βάσει UEFA Ranking, κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μπορεί, κανείς, να παρατηρήσει πως, με εξαίρεση τις πρώτες τέσσερις ομάδες του παρακάτω πίνακα, λιγοστές είναι οι υπόλοιπες που, μαζί με την πρωτιά στην κατάταξη του εγχώριου πρωταθλήματος βαθμολογικό πίνακα, έχουν την πρωτιά και στην επίτευξη τερμάτων.

Πρωτάθλημα Ομάδα Γκολ Αγώνες Μ.Ο.

1.Bundesliga Μπάγερν Μονάχου 25 6 4,17

2.Superliga Ερυθρός Αστέρας 35 9 3,89

3.Premier League Χάποελ Μπερ Σεβά 22 6 3,67

4.Prva Liga Τσέλιε 36 11 3,27

5.Eredivisie PSV Αϊντχόφεν 25 8 3,13

6.Serie A Ίντερ 17 6 2,83

7.LaLiga Μπαρτσελόνα 22 8 2,75

.Premier League Ντινάμο Κιέβου 22 8 2,75

9.Fizz Liga Πακς 24 9 2,67

.Super League Λεβαδειακός 16 6 2,67

11.Eliteserien Μπόντο Γκλιμτ 61 23 2,65

12.Liga Portugal Σπόρτινγκ Λισσαβόνας 20 8 2,50

.Super Lig Γαλατάσαραϊ 20 8 2,50

.Cyprus League Ομόνοια 15 6 2,50

15.Nike Liga Ζίλινα 24 10 2,40

16.Superliga Μίντιλαντ 26 11 2,36

.Premier League Λοκομοτίβ Μόσχας 26 11 2,36

18.Ligue 1 Μονακό 16 7 2,29

.Premiership Χαρτς 16 7 2,29

20.HNL Ντινάμο Ζάγκρεμπ 20 9 2,22

21.Premier League Μάντσεστερ Σίτι 15 7 2,14

22.Bundesliga Σάλτσμπουργκ 19 9 2,11

23.Ekstraklasa Ζαγκλέμπιε 21 10 2,10

24.First League Σπάρτα Πράγας 23 11 2,09

25.Super Liga Μποτοσάνι 22 11 2,00

.Super League Τουν/Σεν Γκάλεν/Βασιλεία 16 8 2,00

.Premier League Ζίρα 14 7 2,00

28.Allsvenskan Χάμαρμπι 51 26 1,96

29.Pro League Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 19 10 1,90

30.Parva Liga Λέφσκι Σόφιας/ΤΣΣΚΑ 1948 19 11 1,73



Ο Λεβαδειακός, μαζί με την Πακς στην ουγγρική Fizz Liga, πετυχαίνει κατά μέσο όρο 2,67 γκολ ανά αγώνα, που τον φέρνει στη 10η θέση του σχετικού πίνακα. Και, θα πρέπει να προστεθούν σε αυτά και τα έξι που έχει σημειώσει η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στα δύο παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας (4-1 τον ΠΑΟΚ εντός και 2-1 την ΑΕΛ εκτός).

Συνολικά, δηλαδή, στις δύο εγχώριες διοργανώσεις, ο Λεβαδειακός έχει πανηγυρίσει 22 γκολ σε οκτώ παιχνίδια, με τον σχετικό μέσο όρο να ανεβαίνει στο 2,75. Αναμφισβήτητα η πιο... fun to watch ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου μέχρι στιγμής.

