Τρελαίνει και την Ευρώπη ο Λεβαδειακός: Εκ των κορυφαίων επιθέσεων στη Γηραιά Ήπειρο

Εντυπωσιακό ξεκίνημα έχει πραγματοποιήσει ο Λεβαδειακός στη φετινή Super League. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις της, τόσο όσον αφορά στη συγκομιδή βαθμών όσο, κυρίως, αναφορικά με την αποτελεσματικότητά της μπροστά στην αντίπαλη εστία.

Οι Βοιωτοί έχουν σημειώσει 16 γκολ σε έξι (6) αγωνιστικές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2025/26), επίδοση που τους δίνει το «παράσημο» της πιο παραγωγικής επίθεσης στη Super League, μέχρι στιγμής. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 14 τέρματα ενεργητικό και με 11 η Κηφισιά ενώ αρκετά πιο πίσω είναι οι υπόλοιπες ομάδες του «Big-5» - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν από εννέα (9), ο Παναθηναϊκός επτά (7) κι ο Άρης έξι (6).

Ο Λεβαδειακός έχει συγκεντρώσεις 10 βαθμούς στο διάστημα αυτό και βρίσκεται στην τέταρτη θέση, έχοντας την καλύτερη επίθεση. Δεν είναι, όμως, η μοναδική περίπτωση ομάδας που, παρά την άκρως αποτελεσματική γραμμή κρούσης, δεν κάθεται στην κορυφή του εγχώριου πρωταθλήματος.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρουσιάζει τις κορυφαίες επιθέσεις στα 30, βάσει UEFA Ranking, κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μπορεί, κανείς, να παρατηρήσει πως, με εξαίρεση τις πρώτες τέσσερις ομάδες του παρακάτω πίνακα, λιγοστές είναι οι υπόλοιπες που, μαζί με την πρωτιά στην κατάταξη του εγχώριου πρωταθλήματος βαθμολογικό πίνακα, έχουν την πρωτιά και στην επίτευξη τερμάτων.

   Πρωτάθλημα      Ομάδα                   Γκολ  Αγώνες  Μ.Ο.

 1.Bundesliga      Μπάγερν Μονάχου          25     6     4,17

 2.Superliga       Ερυθρός Αστέρας          35     9     3,89

 3.Premier League  Χάποελ Μπερ Σεβά         22     6     3,67

 4.Prva Liga       Τσέλιε                   36    11     3,27

 5.Eredivisie      PSV Αϊντχόφεν            25     8     3,13

 6.Serie A         Ίντερ                    17     6     2,83

 7.LaLiga          Μπαρτσελόνα              22     8     2,75

  .Premier League  Ντινάμο Κιέβου           22     8     2,75

 9.Fizz Liga       Πακς                     24     9     2,67

  .Super League    Λεβαδειακός              16     6     2,67

11.Eliteserien     Μπόντο Γκλιμτ            61    23     2,65

12.Liga Portugal   Σπόρτινγκ Λισσαβόνας     20     8     2,50

  .Super Lig       Γαλατάσαραϊ              20     8     2,50

  .Cyprus League   Ομόνοια                  15     6     2,50

15.Nike Liga       Ζίλινα                   24    10     2,40

16.Superliga       Μίντιλαντ                26    11     2,36

  .Premier League  Λοκομοτίβ Μόσχας         26    11     2,36

18.Ligue 1         Μονακό                   16     7     2,29

  .Premiership     Χαρτς                    16     7     2,29

20.HNL             Ντινάμο Ζάγκρεμπ         20     9     2,22

21.Premier League  Μάντσεστερ Σίτι          15     7     2,14

22.Bundesliga      Σάλτσμπουργκ             19     9     2,11

23.Ekstraklasa     Ζαγκλέμπιε               21    10     2,10

24.First League    Σπάρτα Πράγας            23    11     2,09

25.Super Liga      Μποτοσάνι                22    11     2,00

  .Super League    Τουν/Σεν Γκάλεν/Βασιλεία 16     8     2,00

  .Premier League  Ζίρα                     14     7     2,00

28.Allsvenskan     Χάμαρμπι                 51    26     1,96

29.Pro League      Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ       19    10     1,90

30.Parva Liga      Λέφσκι Σόφιας/ΤΣΣΚΑ 1948 19    11     1,73
 
Ο Λεβαδειακός, μαζί με την Πακς στην ουγγρική Fizz Liga, πετυχαίνει κατά μέσο όρο 2,67 γκολ ανά αγώνα, που τον φέρνει στη 10η θέση του σχετικού πίνακα. Και, θα πρέπει να προστεθούν σε αυτά και τα έξι που έχει σημειώσει η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στα δύο παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας (4-1 τον ΠΑΟΚ εντός και 2-1 την ΑΕΛ εκτός).
Συνολικά, δηλαδή, στις δύο εγχώριες διοργανώσεις, ο Λεβαδειακός έχει πανηγυρίσει 22 γκολ σε οκτώ παιχνίδια, με τον σχετικό μέσο όρο να ανεβαίνει στο 2,75. Αναμφισβήτητα η πιο... fun to watch ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου μέχρι στιγμής.
 

