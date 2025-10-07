Ασύλληπτη απόφαση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Όλοι θα πλένουν μόνοι τους τον ρουχισμό τους

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Athletic» πλέον όλοι όσοι αγωνίζονται στην ομάδα, θα πρέπει να πλένουν μόνοι τους τις εμφανίσεις τους.

Δηλαδή από τους παίκτες της πρώτης ομάδας και τον Ρούμπεν Αμορίμ, έως και τους αναλυτές, φυσιοθεραπευτές και γιατρούς του συλλόγου.

Ο λόγος είναι η έλλειψη προσωπικού μετά από το μπαράζ απολύσεων. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμη. Ένα περιστατικό που έλαβε μέρος σε αγώνα Κ13 της Γιουνάιτεντ, απέναντι στην Έβερτον.

Οι νεαροί παίκτες των «Κόκκινων Διαβόλων» δεν είχαν αρκετά ζευγάρια κάλτσες και σορτσάκια με αποτέλεσμα να πάρουν δανεικά μερικά από την Έβερτον. Και κάπως έτσι έπαιξαν με το σήμα της Έβερτον.