Τζέραρντ για Αλεξάντερ-Άρνολντ: «Ήσουν σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης και έφυγες»

Ο Στίβεν Τζέραρντ, σχολίασε με απόλυτη ειλικρίνεια την μετακίνηση του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο θρυλικός αρχηγός των «Reds» παραδέχθηκε πως κατανοεί απολύτως το ενδεχόμενο να «γοητευτεί» ένας ποδοσφαιριστής από μια πρόταση της «Βασίλισσας».

Ωστόσο με τον «μανδύα» της Λίβερπουλ δεν μπορεί να κατανοήσει την απόφαση που πήρε ο Άγγλος παίκτης το περασμένο καλοκαίρι.

«Αυτό το λέω χωρίς να φοράω το “καπέλο” της Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε έρθει και για μένα, όταν ήταν ο Μουρίνιο εκεί. Ήταν κάτι πολύ σοβαρό και, ναι, μου γύρισε το μυαλό. Οπότε το καταλαβαίνω. Το “πιάνω”. Ο κολλητός του παίζει εκεί. Ίσως ήθελε να δοκιμάσει τον εαυτό του σε κάτι διαφορετικό. Έχει κατακτήσει τα πάντα με τη Λίβερπουλ. Οπότε, ένα κομμάτι μέσα μου το καταλαβαίνει απόλυτα.

Αλλά μόλις ξαναφορέσω το "καπέλο" της Λίβερπουλ, σκέφτομαι: Τι έκανες; Ήσουν σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Κέρδιζες πράγματα που εγώ ακόμα κάθομαι και τα ονειρεύομαι. Κέρδισες Ευρωπαϊκά Κύπελλα. Ήσουν από τους βασικούς πρωταγωνιστές. Οι οπαδοί σε λατρεύουν. Τι έκανες;" Αλλά αυτό το λέω φορώντας το καπέλο της Λίβερπουλ, γιατί αγαπώ αυτόν τον σύλλογο».