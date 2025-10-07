Η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο από το να «πολεμά»

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου δεν έπεσε από τα σύννεφα και ξέρει το προαπαιτούμενο για την ΑΕΚ.

Βρισκόμαστε πλέον στην φάση που δεν μας σοκάρει πια εύκολα κάτι. Αντίθετα, τα περισσότερα μοιάζουν προδιαγεγραμμένα. Ξέρεις τι θα συμβεί, ποιος θα πει τι και πως θα επιχειρήσει να το δικαιολογήσει και να αντιστρέψει την κατάσταση. Για να μην χάνετε τον καιρό σας, όσοι ακόμα έχετε αμφιβολίες για το «μπλόκο» που στήθηκε για την ΑΕΚ στο Περιστέρι, μπορείτε να αξιοποιήσετε τα επόμενα λεπτά σας σε κάτι πιο εποικοδομητικό.

Το κάνω κι εγώ, όχι πάντα με επιτυχία. Δεν είχα αμφιβολία δηλαδή όταν το βράδυ της Κυριακής γυρνούσα σπίτι, πως διασκεδαστές με ιδιαίτερες προτιμήσεις ενδυματολογικά θα τα είχαν δει όλα… κόκκινα. Ξέρεις το ποιόν του ανδρός, προχωράς ακάθεκτος. Μου άρεσε και το ε-βεργετη-μένη, δείγμα πως κάποιοι μόχθησαν πολύ για να γίνει το μαύρο, άσπρο. Και για να κλείσει ο κύκλος της ομορφιάς, ήρθε και το βίντεο της διδαχής από τον κορυφαίο.

Επιβεβαιώσαμε πως δεν ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε στην Κηφισιά, κατανοήσαμε την εύνοια της ΑΕΚ με τη μη αποβολή του Πιερό, εννοείται πως ήταν κόκκινη (ίσως και τρεις βολές) η φάση Ρέλβας, Τεττέι, καταλάβαμε πως έχουν κάνει τα χέρια… λάστιχο με ερμηνείες κατά το δοκούν και ευτυχώς διατηρήσαμε τα μαλλάκια στην θέση τους αφού δεν λέχθηκε κάνα μαγικό για την ανατροπή του Γιόβιτς. Όλα κομπλέ, μοιρασμένα τα λάθη, μια κακή (μπορεί και καλή), μέρα στην δουλειά.

Η πραγματική δουλειά και ο… αδικημένος

Επαναλαμβάνω για τους ευαισθητούληδες που δεν τους αρέσει να συγκρίνεται η σύγχρονη εποχή με τις σκοτεινές μέρες του ελληνικού ποδοσφαίρου, πως τα μαγικά δεν είναι μόνο τα προφανή. Είναι να παίρνει ο Μποτία το πόδι του Καλοσκάμη και ο Βεργέτης να δείχνει την… μπάλα. Είναι να μην έχει καν επαφή ο Βίντα με τον Τεττέι, αλλά να παίρνει κάρτα. Είναι οι φάσεις με τα τραβήγματα σε Πιερό και Γιόβιτς που δεν είδαμε ποτέ. Είναι η στάση δύο πολύ καλών διαιτητών που ήξεραν καλά τι έκαναν.

Δεν σοκάρεται κανείς. Ετσι παίζεται το παιχνίδι, μόχθησαν πολλοί και πολύ γι’ αυτό. Εσπασαν προαιώνιες κόντρες, συνάφθηκαν συμπράξεις του αίσχους. Και δύο κουβέντες να ειπωθούν, ένα γεύμα στην Αρετσού, κάποια τηλέφωνα εξωδιοικητικά, νερό κι αλάτι. Η δουλειά να γίνει. Αλλωστε, τόσες ώρες έπειτα απ’ όσα είδαμε με τα ματάκια μας, έχω κατασταλάξει πλέον από τα όσα άκουσα, πως ο μεγάλος αδικημένος της αγωνιστικής ήταν ο… Ολυμπιακός. Ετσι μας το είπαν, έτσι σας το λέμε.

Τι έχει πετύχει η ΑΕΚ

Για την ΑΕΚ το περιβάλλον είναι σαθρό, αλλά σε αυτό οφείλει να πορευθεί και να δει που θα την βγάλει. Σαφέστατα υπάρχουν αγωνιστικά θέματα που πρέπει να λύσει και όσο περνά ο καιρός, προκύπτουν φυσιολογικά τραυματισμοί, όχι τόσο φυσιολογικά κόπωση, εντελώς απρόσμενα υπερβολικό φόρτωμα με κάρτες. Δεν είναι και παράλογα όλα αυτά. Αναλογιστείτε πόσο μικρό είναι το διάστημα της παρουσίας του Νίκολιτς, πόσο μεγάλη η ανάγκη για επιτυχίες και πόσα νέα πρόσωπα που ψάχνουν ρόλο και «χημεία» και θα κατανοήσετε πολλές από τις αδυναμίες της ΑΕΚ.

Ακόμα κι έτσι όμως, με την «πιστολιά» στην Λάρισα και το… πρωτόκολλο, με το σπάσιμο του μπλόκου στο Περιστέρι, η ΑΕΚ είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, πρώτη στο κύπελλο και στο κόλπο για ευρωπαϊκή πρόκριση. Εχει 14 αήττητα παιχνίδια σε 15 αναμετρήσεις. Είναι δεδομένο, πως όσο πάει μακριά αυτό το αήττητο η ΑΕΚ θα είναι μέσα στους στόχους της. Αν θα τους πετύχει στο τέλος, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων.

Η προσωπικότητα και η αντίληψη της κατάστασης

Προχωρά με την μπάλα χαμηλά. Εχει μια λογική μαχητή. Πολεμική. Θέλει να πάει μακριά. Όπου μπορεί να φτάσει. Οπου θα την αφήσουν να φτάσει. Μέχρι τώρα δείχνει μια ομάδα που προσαρμόζεται. Που κινείται ανάλογα με τις συνθήκες του ματς. Και με τρανό παράδειγμα το Περιστέρι, είναι μια ομάδα με περίσσευμα προσωπικότητας. Διότι, πέραν κάθε ποδοσφαιρικής ανάλυσης, αυτό που οδήγησε στην ανατροπή επικών διαστάσεων, ήταν η ηγετική μορφή κάποιων παικτών.

Θέλετε και ένα άλλο καλό; Η ΑΕΚ είναι πρώτη, αλλά στην κουβέντα εσωτερικά της είναι ψηλά στην ατζέντα το ποια είναι η αγωνιστική εικόνα της ομάδας, ποια λάθη γίνονται, πως θα διορθωθούν. Την ίδια στιγμή, που ο ανταγωνισμός επαφίεται στις δάφνες μιας καλής εμφάνισης και αρνείται να δει πως τίποτα δεν κρατά για πάντα στο ποδόσφαιρο. Και οι μεγαλύτερες αυτοκρατορίες και οι πιο σκληρές χούντες, κάποια στιγμή πέφτουν.