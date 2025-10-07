Στόουνς: «Σκέφτηκα να σταματήσω και το ποδόσφαιρο...»

Ο 31χρονος άσος της Μάντσεστερ Σίτι και της εθνικής Αγγλίας, αποκάλυψε πως πέρυσι σκέφτηκε σοβαρά ακόμη και το ενδεχόμενο να αποσυρθεί εξαιτίας των αλλεπάλληλων τραυματισμών του. Αναμφίβολα, μία «εξομολόγηση» σοκ.

Ο Τζον Στόουνς είχε μία σεζόν-«εφιάλτη» (2024/25), με προβλήματα στον αστράγαλο και τους οπίσθιους μηριαίους, που τον άφησαν εκτός δράσης από τον Φεβρουάριο, περιορίζοντάς τον σε μόλις 24 συμμετοχές σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

Πλέον είναι ξανά απόλυτα υγιής και αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση υπό τις οδηγίες του Τόμας Τούχελ στα προσεχή ματς της Αγγλίας με Ουαλία και Λετονία.

Όσα δήλωσε στο BBC Radio: «Η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη, σε σημείο που σκέφτηκα να τα παρατήσω. Έκανα τα πάντα σωστά, ήμουν απόλυτα επαγγελματίας. Κι όμως συνέχιζα να τραυματίζομαι χωρίς εξήγηση. Ήταν ψυχοφθόρο. Δεν νομίζω πως θα το έκανα πραγματικά, αλλά ήμουν σε πολύ σκοτεινό σημείο. Όταν η Σίτι μου ζήτησε να βρω νέο κίνητρο, είπα "θα παλέψω". Αυτό κάνω από παιδί, γιατί να σταματήσω τώρα; Έχω μέσα μου το μαχητικό πνεύμα και νοοτροπία νικητή που δεν θέλει να τα παρατήσει».